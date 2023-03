Metsärauhaan ja oikeudenmukaisuuteen kuuluu se, että metsänomistaja saa aidosti päättää talouskäyttöön osoitettujen metsiensä hoidosta ja käytöstä.

Helsingin Sanomien jutussa (10.3.) paheksuttiin sitä, että Inarissa tuotetaan kaukolämpöä osin ”suojelluksi suositeltujen” metsien puuta polttamalla. Kauempaa on vaikea ymmärtää paikallista tilannetta, joka on kuin vihreän siirtymän irvikuva. Alueen energiantuotanto on kriisiytymässä ja oikeudenmukaisuus loistaa poissaolollaan.

Inari on metsien, tunturien, soiden ja vesistöjen mosaiikkia, jonka maa-alasta on suojeltu yli 70 prosenttia. Suojelualueiden osuus on yli kaksinkertainen esimerkiksi YK:n luontokokouksen tavoitteeseen nähden, joka tosin koskee maita, ei alueita. Mittakaavaa antaa se, että koko Uudenmaan maakunta on hieman alle puolet Inarin kunnan pinta-alasta. Inarista on siis suojeltu Uudenmaan aluetta suurempi ala.

Korkeasta suojeluasteesta huolimatta uusia suojeluvaatimuksia esitetään metsänomistajille jatkuvasti. Yksityisten yhteismetsienkin hakkuut ovat Inarissa jo paikoin mahdottomia, vaikka alueen metsistä alle 10 prosenttia on yksityisten omistajien talouskäytössä. Pitkän kiertoajan pohjoisissa metsissä hakkuita väistämättä tehdään myös suhteellisen vanhoissa puustoissa. Pinossa 150–200-vuotias puu on tavallinen näky. Talouskäytön historia on niin lyhyt, että metsätaloudessa ollaan monilla alueilla ensimmäisellä intensiivisemmällä kierroksella. Toki merkkejä vanhoista poimintahakkuista on siellä täällä.

Inarista lähimmälle sellutehtaalle on yli 400 kilometriä ja teollisen mittakaavan sahalle 250 kilometriä. Siksi paikallisilla puumarkkinoilla on merkittävä rooli paitsi metsänomistajille myös puuta käyttäville alueen toimijoille. Esimerkiksi vaihtoehdot paikallisessa energiantuotannossa ovat lähitulevaisuutta ajatellen vähissä, ellei aleta käyttää fossiilisia raaka-aineita. Lähellä kasvava uusiutuva puu on ylivertainen vaihtoehto.

Energiapuun haasteena ja erona muuhun Suomeen verrattuna on, että nuorista kasvatusmetsistä on alueella saatavissa vain vähän raaka-ainetta. Katse kääntyy väistämättä myös vanhempiin puustoihin. Se, mikä on pohjoisen metsänomistajalle tavallista talousmetsää, voi olla etelästä katsottuna luonnontilaisen kaltaista, vanhaa tai korkean suojeluarvon metsää. Etelämpää vastaavia kohteita saa hakea. Vaikka monimuotoisuudeltaan arvokkaimpia kohteita rajataan talouskäytön ulkopuolelle ja suojellaan myös yksityismetsissä, haluaa moni säilyttää osan metsistään taloudellisena turvana, tulonlähteenä ja perintönä seuraaville polville.

Kiistojen sijaan pohjoisin Lappi ansaitsee metsärauhan. Tarvitaan selkeä yhteinen tahtotila ja näkemys riittävästä suojelusta, saamelaiskulttuurin huomioimisesta ja metsien kestävästä käytöstä.

Metsärauhaan ja oikeudenmukaisuuteen kuuluu myös se, että metsänomistaja saa aidosti päättää talouskäyttöön osoitettujen metsiensä hoidosta ja käytöstä. Metsien monimuotoinen käyttö on osa paikallista kulttuuria, huoltovarmuutta ja elinkeinojen kirjoa myös Ylä-Lapissa.

Annakaisa Heikkonen

Lapin kenttäpäällikkö, Ivalo

Marko Mäki-Hakola

metsäjohtaja

MTK

