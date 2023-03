Hyvä lukutaito on avain parempaan oppimiseen

On aivan turhaa antaa lapselle erityisopetusta, jos oppimisen vaje johtuu siitä, että lapsi ei ikinä lue kirjoja.

Joka neljäs koululainen tarvitsee oppimiseensa lisätukea. Heistä useat jäävät hyvin heikolle osaamisen tasolle (HS 14.3.). Tämä on nähtävissä aivan tavallisessa koulussa. Kaiken takana on oppilaiden heikko lukutaito. Iso osa kodeista ei tue lasten lukutaidon kehittymistä lukemalla lapsille ja vaatimalla heitä lukemaan, joten lukutaito ei kehity. Lastenohjelmiin on vuosien saatossa hiipinyt käytännöksi dubbaus, lukemisen tilalle ajanvietteenä ovat tulleet lyhyet videot. Lapset eivät enää opi yleiskieltä.

Lääkkeeksi tilanteeseen ei auta erityisopetus, jos oppilaiden koulussa viettämää tuntimäärää ei lisätä. On aivan turhaa antaa lapselle erityisopetusta, jos oppimisen vaje johtuu siitä, että lapsi ei ikinä lue kirjoja.

Ehdotan, että esiopetukseen lisätään tunteja, jotka korvamerkitään satujen ja tarinoiden kuuntelemiselle. Alkuopetukseen sekä ensimmäiselle että toiselle luokalle tulee lisätä äidinkielen opetusta vähintään kaksi vuosiviikkotuntia, jotka on käytettävä lukemiseen. Jos nykyisten koululaisten lukutaitoa halutaan parantaa, annetaan kaikille luokka-asteille ensiapuna yksi tunti lisää koulua kirjojen lukemista varten vaikka edes yhdeksi lukuvuodeksi.

Vain lukemalla oppii lukemaan.

Outi Ylinen

luokanopettaja, Kotka

