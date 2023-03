Kainuun Sanomat käsittelee kuluttajahintojen nousun vaikutusta suomalaisten elämään.

”Sähkön hinta on laskenut huippulukemista, mutta ruoan hinnan nousu ei hellitä. Viime kuussa ruoka kallistui 16,3 prosenttia vuotta aiemmasta. Yhdenkään tuoteryhmän hinta ei laskenut.”

”Tähän saumaan ei valtiovarainministeriön taannoinen väläytys ruoan verotuksen kiristämisestä valtion kassan paikkaajana istu enää mitenkään. Ruoan hinnasta jo nyt lähes puolet on veroja.”

”Monessa taloudessa kipuraja on ylittynyt, ja ruokakaupasta ostetaan vähemmän ja halvempaa. Huoli kansalaisten epäterveellisemmiksi muuttuneista valinnoista on aiheellinen. Kotimaisen tuotteen sijasta valittu halvempi ulkomainen on isku kotimaiselle ruoantuotannolle ja uhka pitemmässä mitassa myös huoltovarmuudelle.”

”Suomessa on jo nyt työssä käyviä köyhiä, ja pahasti näyttää, etteivät palkat pysy tänäkään vuonna inflaation perässä. Viime vuonna palkansaajien reaaliansiot laskivat Tilastokeskuksen mukaan eniten yli 60 vuoteen.”

”Arkihuolet vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin ja voivat pahimmillaan aiheuttaa laajoja terveysongelmia. Jaksaminen on tiukalla, kun rahat eivät tunnu riittävän elämiseen.”

”Talouskurimus koskettaa yhä useampaa ja se toivottavasti helpottaa myös asioiden puheeksi ottamista. Taakkaa ei pidä kantaa yksin, eikä talousneuvontaa ole häpeä hakea.”

Etelä-Suomen SanomAt kantaa huolta siitä, että tämän kevään eduskuntavaalien ehdokkaiden joukossa nuorten eli 18–34-vuotiaiden osuus on pienempi kuin samanikäisten osuus kaikista täysi-ikäisistä.

”Nuorten asettaminen ehdokkaiksi on ainoa keino saada nuoria päättäjiä. Nuoret ehdokkaat saattavat myös houkutella toisia nuoria äänestämään ja näin sitouttaa heitä demokraattiseen päätöksentekoon.”

”Demokratian kannalta on tärkeää, että ehdokkaat edustavat koko kansaa. Nyt vanhemmat päättävät nuorempien asioista.”

”Nykyisistä kansanedustajista vain kahdeksan eli neljä prosenttia on syntynyt 1990-luvulla. Keski-ikä on 50 vuotta. – – Nuorimmillaan eduskunta on ollut vuonna 1983 ja vanhimmillaan vuosituhannen vaihtuessa. Lopuillaan olevan kauden keski-ikä on näiden aikajaksojen puolivälistä.”

”Nuorten osuus ehdokkaista on kasvanut viime eduskuntavaaleihin verrattuna. Se on silti matalampi kuin kaikissa aikaisemmissa 2000-luvun vaaleissa. Enimmillään alle 35-vuotiaita ehdokkaita oli vuoden 2011 vaaleissa, 24,6 prosenttia.”