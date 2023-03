Tutkimus- ja kehittämistyö on Suomen kohtalonkysymys

Suomessa tehdään paljon perustutkimusta, mutta muilta osin olemme jääneet kansainvälisessä vertailussa takamatkalle.

Uusiin tuotteisiin, palveluihin ja tuotantoprosesseihin tähtäävän tutkimus- ja kehittämistoiminnan (t&k) lisäämiselle on selvä tarve. Etenkin yritysten tutkimus- ja kehittämistyö väheni Suomessa voimakkaasti finanssikriisin jälkeen samalla, kun talouden kasvu jäi jälkeen muista meille läheisistä maista.

Lisää tutkimusta ja kehittämistä tarvitsee etenkin palvelusektori, jonka tuottavuus on selvästi läntisiä verrokkeja matalampi muun muassa vähäisten tekniikkainvestointien vuoksi. Ilman omaa tutkimusta ja kehittämistä yritysten on vaikea oppia alan parhaita toimintatapoja. Tutkimus- ja kehittämistoimintaa tarvitsee myös teollisuus, vaikka sen tuottavuus on keskimäärin maailman huippua. Huipulla ei pysytä ilman omaa panosta. Esimerkiksi vihreä siirtymä ei tapahdu itsestään vaan nimenomaan panostamalla kehitykseen ja innovaatioihin.

Taloustieteellinen peruste tutkimuksen ja kehittämisen julkiselle tuelle teknologisella huipulla on selvä. Tutkimusnäytön mukaan julkisen sektorin kannustin t&k-toimintaan maksaa itsensä takaisin uuden tiedon hyödyttäessä yhteiskuntaa laajasti. Sillä voidaan myös ohjata yritysten toimintaa vihreämmän teknologian hyväksi.

Tukea kannattaa keskittää edelläkävijöille, koska perässätulijat eivät synnytä ulkoisvaikutuksia huippujen tapaan. Tällöin julkisen tuen peruste on pienempi. Perässätulijalla on riittävästi motiivia matkia parempiaan ilman tukeakin, ja muiden matkiminen on myös halvempaa kuin aivan uuden innovaation tuottaminen.

Perässätulijoiden julkinen t&k-tuki voi kuitenkin olla perusteltua muista syistä. Rahoitusmarkkinat eivät kelpuuta tutkimuksessa ja kehittämisessä syntyvää aineetonta pääomaa vakuutena samalla tavalla kuin reaaliomaisuutta. T&k-lainaa voi myös jäädä saamatta, koska rahoitusmarkkinoilla on lyhyempi pinna kuin mitä t&k-toiminnassa yleensä tarvitaan. Ja voihan siinä muita kiinni ottaessa syntyä jotain aivan uutta perässätulijallakin.

” Huiput ja perässätulijat tarvitsevat kykyä kehittää uutta.

Suomen tulevaisuuden kannalta on huolestuttavaa, että yrityksille suunnattu t&k-tuki on ollut erityisen vähäistä. Vastaavathan yritykset yli kahdesta kolmasosasta Suomessa tehtävästä tutkimuksesta ja kehittämisestä. Siksi parlamentaarisesti sovittua lisäpanostusta on suunnattava soveltavaan tutkimukseen sekä yrityksissä että yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteishankkeissa.

Ongelma ei kuitenkaan tuella ratkea. Vaikka yrityksissä julkinen tuki lisää t&k-toimintaa, maita vertailtaessa yhteys katoaa. Keskimääräistä enemmän julkista tukea jakavissa maissa yritykset eivät tee keskimäärin muita enempää tutkimus- ja kehittämistyötä. Onnistunut innovaatiopolitiikka vaatii kokonaisvaltaisempaa otetta.

Sekä teknologiset huiput että perässätulijat tarvitsevat laaja-alaisesti kykyä matkia ja kehittää uutta. Sitä kasvatetaan osaavan työvoiman saatavuudella ja innovaatioekosysteemeillä. Hyödyt ovat suuret silloin, kun yritykset, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset tekevät yhteistyötä maantieteellisissä keskittymissä, joissa syntyy niin sanottuja kasautumisen etuja. Näin voisimme luoda Suomeenkin maailmanluokan osaamiskeskittymiä.

Suomen linjaukset eivät riittävästi tue ihanteellisen innovaatiopolitiikan luomista. Talousjärjestö OECD:n tilastojen mukaan Suomessa tehdään kansainvälisessä vertailussa paljon perustutkimusta. Muilta osin olemme takamatkalla. Erityisesti kannusteet pitkäjänteiseen soveltavaan tutkimukseen ovat heikentyneet.

Väestön ikääntyminen, korkeakoulutettujen osuuden pieneneminen ja koulutuksen tason lasku pahentavat työvoimapulaa. Se lisää riskiä, että julkinen t&k-tuki valuu vain tuotekehittäjien korkeampiin palkkoihin. Maahanmuutto on Suomessa ollut puutteellista ja osaajien houkuttelu vähäistä. Osaajien määrää on kasvatettava.

Perustutkimuksen rinnalla pitää entistä voimakkaammin panostaa yritysten markkinoille tähtäävään kehittämiseen ja sen edellytyksiin. Jos tässä ei onnistuta, Suomi ei pääse takaisin muiden maiden talouden kelkkaan.

Aki Kangasharju ja Antti Vasara

Kangasharju on Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan ja Vasara Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimitusjohtaja.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.