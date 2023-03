Suomen Nato-jäsenyys tuo kitkaa ulkopolitiikan yhteisjohtajuuteen. Myös eduskunnan tiedonsaanti Nato-asioissa on turvattava.

Perustuslain pykälän 93 mukaan ”Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa”. Hallitus vastaa EU-politiikasta, mutta EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa hallituksen tulee koordinoida presidentin kanssa.

Ulkopolitiikan yhteisjohtajuus ja EU-politiikan hallitusvetoisuus ovat tuoneet eduskunnan vahvasti mukaan Suomen ulkosuhteiden hoitoon.

Perustuslaki velvoittaa presidentin ja hallituksen yhteistoimintaan, mutta ei samanmielisyyteen. Ajoittain nousee esiin presidentin ja hallituksen välisiä jännitteitä tai tietokatkoksia. Mitään suurempaa draamaa yhteisjohtajuudessa ei ole kuitenkaan ilmennyt.

Hallituksen ja presidentin vakiintuneet yhteistyömuodot vaikuttavat tiedon kulkuun ja yhteisten linjausten muotoiluun. Ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan eli tp-utvan keskustelujen lisäksi presidentti tapaa säännöllisesti niin pääministeriä kuin ulkoministeriäkin.

Suomen ulkopolitiikassa on vallinnut epävirallinen vaatimus yksimielisyydestä. Yhteisestä linjasta poikkeavia paheksutaan, ja erityisen vähäistä on presidentin arvostelu.

Suomessa on vahvan johtajan kaipuuta, jossa presidentti näyttäytyy puoluepolitiikan yläpuolella olevana kansallisen turvallisuuden takaajana. Sekä Tarja Halonen että Sauli Niinistö ovat olleet presidenttikausillaan erittäin suosittuja, eivätkä sen enempää media kuin puolueetkaan uskalla silloin haastaa presidentin näkemyksiä.

Presidentin kalenterissa on vain vähän pakollisia menoja: hän voi lyhyellä varoitusajalla sopia tapaamisia ja vierailuja. Pääministerin kalenteri on täynnä hallituksen ja eduskunnan sekä EU-tason kokouksia, ja lisäksi hänellä on puolue johdettavanaan. Presidenttiä ihaillaan hänen matkustaessaan Washingtoniin samalla kun pääministeri kantaa vastuun Suomen politiikasta ja taloudesta. Presidenttien aktiivisuuden on tulkittu olevan ulkopolitiikkamme etujen mukaista.

” Presidentille Nato-jäsenyys tarjoaa verukkeita.

Luontevaa olisi jakaa työt niin, että presidentti vastaa kahdenkeskisistä suhteista EU:n ulkopuolisten maiden kanssa ja hallitus vastaa unionin puitteissa hoidettavasta ulkopolitiikasta. Niinistö kuitenkin on tavannut aktiivisesti muiden EU-valtioiden johtajia ja EU-komission puheenjohtajia. Toisten EU-maiden johtajat tuskin arvostavat, kun Suomesta käy lyhyessä ajassa vierailulla kaksi edustajaa. Suhteet muihin EU-valtioihin ja komissioon kuuluvat pääministerin toimenkuvaan.

Nato-jäsenyys tuo merkittävän haasteen yhteisjohtajuudelle ja ulkopolitiikan parlamentaariselle valvonnalle. Presidentti tulee edustamaan Suomea Naton huippukokouksissa. Epäilemättä presidentti myös hyödyntää Nato-jäsenyyttä verukkeena tavata kahdenvälisesti muiden Nato-maiden johtoa.

Tämä luo kitkaa presidentin ja hallituksen suhteisiin. Valtioneuvoston kanslian ulkopoliittista asiantuntemusta tulee vahvistaa, jotta pääministerillä on ajantasaiset edellytykset turvallisuuspolitiikan johtamiseen.

Eduskunnalle on varmistettava aito mahdollisuus saada etu- ja jälkikäteen riittävästi tietoa Nato-asioista. Niinistö on tavannut aktiivisesti puoluejohtajia ja eduskunnan valiokuntia, mutta käytäntö kytkeytyy presidentin tahtoon ja aloitteeseen. Presidentti ei ole vastuussa eduskunnalle, joten ministerin on aina oltava Suomen valtuuskunnassa Nato-kokouksissa. Periaatetta pitää soveltaa kaikkiin presidentin ulkopoliittisesti merkittäviin matkoihin.

Eduskuntakeskusteluissa kansanedustajat eivät ehkä uskalla kyseenalaistaa presidentin toimintaa. Huolellisesti valmistellut ulko- ja turvallisuuspoliittiset selonteot ja eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan korostettu luottamuksellisuus alleviivaavat kansallisen konsensuksen merkitystä.

Keskustelua kahlitsevat ulko- ja turvallisuuspoliittiset selonteot eivät sovi nykypäivään. Hallitusohjelmassa linjataan ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, ja oppositiolla on mahdollisuus esittää vaihtoehtoisia näkemyksiä Suomen turvallisuudesta. Erityisiä menettelyjä ei tarvita.

Tapio Raunio

Kirjoittaja on valtio-opin professori Tampereen yliopistossa. Hän johtaa Suomen Akatemian rahoittamaa hanketta, jossa analysoidaan presidenttien vallankäyttöä eri Euroopan valtioissa.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.