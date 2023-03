Suuri opintolaina vaikeuttaa myös ensiasunnon hankintaa.

Nykyinen opintolainaa painottava opintotukijärjestelmä voi pahimmillaan viivästyttää nuorten perheen perustamista vuosilla. Jos nuoren parin molemmilla osapuolilla on runsaasti opintolainaa mutta ei vakituista työpaikkaa, lapsen tekeminen epävarmaan taloustilanteeseen ei tunnu houkuttelevalta.

Suuri opintolaina vaikeuttaa myös ensiasunnon hankintaa. Usein asunnon osto on edessä perheen kasvaessa. Onko Suomella varaa velkaannuttaa nuoret aikuiset väestön ikääntyessä?

Lainaan perustuva opiskelijan toimeentulo hidastaa osaltaan myös nuorten sijoittumista jatko-opintoihin. Moni toisen asteen opinnot päättävä nuori pitää välivuoden tai pari vanhempien luona asuen kerätäkseen rahaa opiskeluajalle.

Kun nuorten mielenterveydestä puhutaan, on syytä huomioida myös perustoimeentulo. Kuinka moni työssä käyvä kokisi ahdistavana tilanteen, jossa ruoka on ostettava lainaksi? Arjen ollessa lainarahoitteista on vaikea suunnitella omaa tulevaisuutta tai haaveilla jälkikasvusta.

Nykyisten opiskelijoiden tulevaisuutta leimaa velan takaisinmaksu mahdollisuuksien sijaan. Ehdotetut lukukausimaksut vain lisäisivät valmistuneen nuoren lainataakkaa. Jos tavoitteena on saada nuoret valmistumaan nopeasti, se on syytä mahdollistaa myös taloudellisesti. Sama pätee toiveeseen syntyvyyden kasvusta. Taloudellinen turva luo toivoa ja uskoa tulevaisuuteen.

Terhi Kurri

Kerava

