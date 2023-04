Hampaiden omahoito on halvinta hammashoitoa

Suu- ja hammasinfektioiden ehkäisy ja niiden varhainen hoito tukee monien kansansairauksien ehkäisyä ja hoitoa.

Suun terveys on osa kokonaisterveyttä.

Suomessa vuosittaiset hammashoitokulut ovat lähes miljardi euroa. Terveyden kannalta tärkeät palvelut jakautuvat kuitenkin epätasaisesti, ja pitkät hoitojonot sekä korkeat asiakasmaksut ovat asianmukaisen hoidon este monille. Ammattilaiset väsyvät, uudistunut hoitotakuu lisää paineita, hoitoresurssit ovat puutteelliset, eikä rahoituksen riittävyydestä ole varmuutta. Niukkojen resurssien aikakautena helppoja ratkaisuja ei ole. Omahoito on kuitenkin halvinta hammashoitoa.

Suun terveys on osa kokonaisterveyttä. Yhteys hampaiden kiinnityskudossairauden eli parodontiitin ja diabeteksen, raskauskomplikaatioiden, Alzheimerin taudin, sydän- ja verisuonitautien, erilaisten syöpien ja viimeksi myös covid-19:n kanssa unisairauksia unohtamatta on kiistaton. Merkittävillä kansansairauksilla ja suun valtasairauksilla on yhteisiä riskitekijöitä, joista tärkeimpiä ovat ravinto, tupakka ja alkoholi sekä hygienia. Suu- ja hammasinfektioiden ehkäisy ja niiden varhainen hoito tukee monien kansansairauksien ehkäisyä ja hoitoa.

Ennaltaehkäisyn ja varhaishoidon laiminlyönti synnyttää lisäkustannuksia kaikille. Onneksi kehittyvä teknologia mahdollistaa uusia lähestymistapoja terveyden edistämiseen. Digitaaliset etäpalvelut auttavat ratkaisemaan erilaisia hoitoon liittyviä ongelmia. Sähköhammasharja sekä mobiili- ja nanotekniikka mahdollistavat omahoidon seurannan.

Pian hampaiden harjauksen määrä ja laatu, kuvat suusta, erilaiset syljen ominaisuuksia mittaavat arvot sekä tiedot ravinnosta ja syömisestä ovat etänä siirrettävissä ammattilaisten käyttöön – jos niin halutaan. Kehittyvän teknologian avulla ammattimainen tuki ja seuranta suun terveyden edistämiseksi on helppoa ja mahdollista ilman vastaanottokäyntiä.

Vastaanotoilla yksilöllisen hoidon toteuttaminen ja nykyaikainen tuolivierusdiagnostiikka auttavat kohdistamaan terveyttä edistävät toimenpiteet oikein. Tekoäly ei ainoastaan tue hoitopäätösten tekoa vaan myös liittää potilaat ja ammattilaiset yhteen. Se mahdollistaa moniammatillisen ja integroidun hoidon. Tällöin suun terveydenhuolto on täysipainoinen osa kokonaisterveyttä.

Maailman terveysjärjestö korostaa suun terveydenhuollossa siirtymistä korjaavasta hoidosta kohti ehkäisevää hoitoa. Tätä varten ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan perusterveydenhuollon kehittämistä ja poliittisia päätöksiä. Terveysperusteinen verotus on yksi mahdollisuus. Terveydelle haitalliset tuotteet, kuten sokeripitoiset ruuat ja juoma, tulisi ainakin määritellä ja merkitä terveydelle haitallisiksi samaan tapaan kuin tupakkatuotteet.

Kun päätöksentekijät huolehtivat rakenteellisista ratkaisuista ja potilaat omahoidosta, suun terveydenhuollon ammattilaiset kyllä hoitavat oman osuutensa – taloudellisesti ja tehokkaasti. Silloin kaikki voivat olla ylpeitä omasta suustaan.

Heikki Murtomaa

suuterveystieteen emeritusprofessori

Helsingin yliopisto

