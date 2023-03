Suurin syy eri maiden väliseen ruoan hintatason vaihteluun on verotus sekä yleinen kustannus- ja palkkataso.

Elintarvikkeiden arvolisävero on Suomessa 14 prosenttia, Italiassa 4 prosenttia.

Ilpo Salonen kirjoitti (HS Mielipide 17.3.) ruoan hintatasosta Suomessa väittäen, että Italiassa ruoka maksaa keskimäärin puolet Suomen hinnoista.

Otetaan faktat peliin. Eurooppalaisen Tilastokeskuksen, Eurostatin, uusimpien tilastojen mukaan vuonna 2021 ruoan hintatasoindeksi oli Suomessa 113,8 ja Italiassa 105,8 (EU27=100). Kansainvälisesti vertailtaessa suurin syy eri maiden väliseen ruoan hintatason vaihteluun on verotus sekä yleinen kustannus- ja palkkataso. Suomessa pelkästään ruoan arvonlisävero on 14 prosenttia, kun Italiassa se on 4 prosenttia ja EU-maissa keskimäärin 7 prosenttia.

Kun hintatasoa tarkastellaan pelkästään ilman arvonlisäveroa, yleinen käsitys kalliista ruoasta muuttuu jo selvästi: ruoan arvonlisäveroton hinta oli edullisempi Suomessa (indeksi 106,8) kuin Italiassa (109) ja myös vaikkapa Ruotsissa (112,7) ja Ranskassa (111,8).

Viime vuonna ruoka kallistui Suomessa 10,5 prosenttia, mutta vähemmän kuin EU-maissa keskimäärin (11,9 prosenttia). Suomalainen kuluttaja voi luottaa ruokakaupan kilpailun toimivuuteen. Vähän toimijoita ei tarkoita vähäistä kilpailua.

Kari Luoto

toimitusjohtaja

Päivittäistavarakauppa ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.