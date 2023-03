Oppimisympäristöissä ollaan menossa yhä enemmän isoihin muunneltaviin tiloihin, joiden akustiikan hallinta on monimutkaista.

Mediassa on ollut paljon kirjoituksia suomalaisten koululaisten heikentyneistä Pisa-tuloksista. Yksittäistä selvää syytä tähän ei ole. Yhtenä tekijänä ovat suuret luokkakoot ja niiden mukanaan tuomat meluongelmat. Tämä sama koskee myös varhaiskasvatusta ja esiopetusta.

Jos opiskelutila on kaikuva, siitä seuraa puheen erottamisen vaikeutuminen, ja oppimistulokset heikkenevät.

Tilojen hyvä akustiikka luodaan yleensä suunnittelemalla tilojen akustiset ratkaisut oikein ja standardien mukaisiksi. Oppimisympäristöissä ollaan menossa yhä enemmän isoihin muunneltaviin tiloihin, joiden akustiikan hallinta on monimutkaista. Tällaisissa tiloissa oppilaan on vaikea suoriutua opiskeluistaan, etenkin, jos hänellä on kuulonalenemaa tai opetuskieli ei ole oppilaan äidinkieli.

Joskus tällaiset isot oppimisympäristöt ovat pakottaneet oppilaan, jolla on kuulonalenemaa, vaihtamaan koulussa pienempään luokkaan tai peräti toiseen kouluun. Tällaisessa tilanteessa yhdenvertaisuus ei toteudu. Kaikilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet käydä koulua ja opiskella.

Hiljainen ja akustisesti toimiva oppimisympäristö pienentää luokan hälyisyyttä, ja keskustelu voidaan käydä ääntä korottamatta. Oppilaiden keskittyminen helpottuu ja opettajien kuormitus samalla pienenee. Meluntorjunnan merkitys muutenkin kasvaa, ja hiljaisuudesta on tullut harvinainen ilmiö. Nuorten meluperäiset kuulovauriot ovat lisääntymässä. Syntynyt kuulovaurio on useimmiten pysyvä, ja mahdollisten apuvälineiden käyttö voi tulla välttämättömäksi.

Jouni Aalto

hallituksen puheenjohtaja

Sanna Kaijanen

toiminnanjohtaja

Kuuloliitto ry

