Viikon puheenaiheet

1) Uusi ylioppilas

Tekoäly-yhtiö Open AI julkaisi tiistaina GPT-4:n, joka on uusi versio yhtiön keskustelevasta tekoälysovelluksesta. Chat GPT on muutamassa kuukaudessa edistynyt huimasti. Se käsittelee edeltäjäänsä suurempia aineistoja ja on sitä luotettavampi. Open AI:n mukaan GPT-4 läpäisi parhaiden joukossa amerikkalaisten asianajajien pätevyyskokeen. HS:n testissä GPT-4 selvisi Suomen ylioppilaskokeen kysymyksistä.

2) Hävittäjät

Ukraina on saamassa kaipaamiaan hävittäjiä. Puola ilmoitti torstaina lähettävänsä Ukrainalle lähipäivinä Mig-29-hävittäjiä, ja Slovakia seurasi esimerkkiä päivää myöhemmin. Maa lähettää Ukrainalle 13 Mig-29-konetta. Muiden Ukrainan tukijoiden odotetaan seuraavan esimerkkiä. Maailman mediassa myös Suomi lasketaan jo Ukrainalle hävittäjiä luvanneisiin maihin.

3) Terassipettymys

Helsingin kaupunki tiedotti tiistaina, ettei Senaatintorille kaavailtu kesäterassi toteudu tänäkään kesänä. Kaupunki ei yrityksistään huolimatta onnistunut löytämään halukasta yrittäjää toria pyörittämään. Helsinki tuotti itse suuren suosion saaneen kesäterassin Senaatintorille vuonna 2020 ja Kasarmitorille vuonna 2021, mutta taloudellisesti toimivaa yhtälöä hankkeeseen ei ole löydetty.