Suomalaisen koulun on oltava paikka, jossa on turvallista oppia ja opettaa.

Koulujen turvallisuus on noussut jälleen surullisella tavalla keskusteluun. Helsingissä peruskoulussa tapahtui puukotus, jossa 13-vuotiasta tyttöä epäillään tapon yrityksestä. Oleellista uutisessa ei ole se, millä tunnilla tapaus sattui. Oleellista on se, että Suomessa on lapsia ja nuoria, joiden on paha olla, ja joiden tunnehallinnan puutteet sallivat pahoinvoinnin purkautuvan vakavana väkivaltana.

Tässä kotitaloustunnin surullisessa tapauksessa konkretisoituvat perusopetuksen kohtaamat äärimmäiset haasteet. Kotitalous on perusopetuksessa se oppiaine, jonka tavoitteena on ohjata nuoria yhdessä elämiseen. Opettaa nuoret työskentelemään yhdessä. Opettaa nuoret tunnistamaan asioita, jotka liittyvät toisten huomaavaiseen kohteluun, tapakulttuuriin ja vuorovaikutustilanteissa toimimiseen.

Perusopetuksen tehtävä on tukea nuorten kasvua voimakkaiksi, onnellisiksi ja toiset huomioon ottaviksi aikuisiksi. Perusopetuksen tehtävä ei kuitenkaan ole korjata jo rikki menneitä nuoria, joiden auttaminen tällaisten tapauksien sattuessa on jo pahasti laiminlyöty.

Lapsesta aikuiseksi kasvaminen on haastavaa aikaa. Monen nuoren, vanhemman ja perheen taidot tai voimavarat eivät kuitenkaan tähän riitä ilman tukea. Tämä tuki on tarjottava ajoissa, sillä nuoruus ei kuitenkaan kestä kovin montaa vuotta, ja mitä myöhemmin apua tarjotaan, sitä vaikeammaksi tilanne pääsee kehittymään. Mikäli yhteiskunta epäonnistuu nuoren auttamisessa, laiminlyönnin vaikutukset näkyvät läpi loppuelämän ja ne heijastuvat takaisin yhteiskuntaan.

Suomalainen koulu on kansainvälisesti vertailtuna monella tapaa ehdotonta eliittiä. Suomalaisen koulun on oltava paikka, jossa on turvallista oppia ja opettaa. Hyvä peruskoulu takaa koko yhteiskunnalle menestyksekkään ja turvallisen tulevaisuuden.

Minna Vanhala

puheenjohtaja

Kotitalousopettajien liitto

