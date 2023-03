Vuoden 2017 eläkeuudistus on toiminut toivotulla tavalla, eikä tällä hetkellä ole tarvetta laajalle uudistukselle.

Eläketurvakeskus julkaisi syksyllä 2022 uudet pitkän aikavälin laskelmansa eläkejärjestelmän kestävyydestä. Hyvä uutinen on, että vuoden 2017 eläkeuudistus on toiminut ja tavoite eläkkeellesiirtymisiän noususta on toteutunut. Sijoitukset ovat tuottaneet ennustettua paremmin lukuun ottamatta viime vuotta.

Työuran loppupäässä olevien työllisyysasteet ovat kehittyneet erinomaisesti, ja eläkkeelle siirtyminen on myöhentynyt. Työllisyyden kehitys on ollut erityisen suotuisaa 55 vuotta täyttäneiden ikäryhmissä.

Paine korottaa työeläkemaksua ei ole kuitenkaan poistunut, vaikka pitkän aikavälin näkymät ovat parantuneet ja maksun korotuspaine hellittänyt. Syntyvyys on selvästi heikompaa kuin aiemmin oletettiin. Väestön ikärakenne haastaa sekä eläkejärjestelmää että julkista taloutta.

Kysymys ei ole vain työeläkejärjestelmää koskevista asioista, vaan väestön ikärakenteen ja syntyvyyden lisäksi muun muassa työllisyydestä, ulkomaisen työvoiman määrästä, työn tuottavuudesta ja väestön terveydestä. Työeläkejärjestelmä ei voi yksin ratkaista näitä kaikkia haasteita.

Vanhuuseläkkeen ikärajan noustessa on yhä tärkeämpää tukea työssä jaksamista työuran kaikissa vaiheissa. Työurien pidentämiseksi on tärkeää, että erityisesti työuran lopussa on käytettävissä tarvittaessa joustoja ja työkyvyn tukea.

Samaan aikaan nuorten mielenterveysperusteisten työkyvyttömyyseläkkeiden vähentämiseksi pitää löytää ratkaisu.

Suomalaisessa työelämässä esiintyy edelleen ikäsyrjintää. Asenteita pitää muuttaa työurien pidentämiseksi ja osaajapulan ratkaisemiseksi. Yli 60-vuotiaiden työllisyysasteessa olisi nostamisen varaa.

Suomen tuottavuuskehitys on ollut pitkään heikkoa. Onkin hälyttävää, että työntekijöiden osallistuminen koulutukseen on vähentynyt, vaikka tarvitsisimme lisää kouluttautumista ja koulutusmahdollisuuksia kuroaksemme kiinni koulutustasossa verrokkimaihin syntyneen eron.

Yksi eläkejärjestelmän kannalta merkittävimmistä ongelmista on syntyvyyden lasku. On varmasti vaikea vaikuttaa siihen, että syntyvyys saataisiin vuoden 2017 eläkeuudistuksen ja aiempien laskelmien lähtökohtana olleelle tasolle. Kuitenkin jo noin kymmenen prosenttia Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin peruslaskelmaa korkeampi syntyvyys mahdollistaisi työeläkemaksun pitämisen nykytasolla.

” Suomalaisessa työelämässä esiintyy edelleen ikäsyrjintää.

Kansainvälisessä arviossa vuonna 2021 kiinnitettiin erityistä huomiota eläkejärjestelmämme rahoituksellisen kestävyyden parantamiseen pitkällä aikavälillä. Paremmilla sijoitustuotoilla voitaisiin pienentää tulevaa maksupainetta. Sijoitustuottojen riskin lisäämisessä olennainen kysymys on, miten mahdollinen riski jakaantuu, jos kaikki ei mene toivotulla tavalla.

On myös pohdittava, miten parempien sijoitustuottojen tavoittelu sopii yhteen lain turvaavuusvaatimusten kanssa.

Vuonna 2017 tehdyssä eläkeuudistuksessa sovittiin, että tuotetaan säännöllisesti kokonaisarvio työurien kehityksestä sekä työeläkejärjestelmän taloudellisesta ja sosiaalisesta kestävyydestä sen kehittämisen ja poliittisen päätöksenteon tueksi. Ensimmäinen tällainen arvio tehdään vuonna 2026.

Työmarkkinaosapuolet ovat tarkastelleet säännöllisesti järjestelmän kehittämistarpeita ja jatkavat tätä työtä. Olemme sitoutuneet kehittämään työeläkejärjestelmää yhdessä ja kolmikantaisesti sekä esittäneet hallitusohjelmaan kirjattavaksi, että hallitus valmistelee työeläkepolitiikkaa koskevat asiat keskeisten työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Työeläkejärjestelmän uudistaminen ja kehittäminen ovat järjestelmän huoltoa, jota tehdään jatkuvasti ja pitkäjänteisesti.

On olennaista, että kaikki haluavat osallistua yhteisen eläketurvamme maksamiseen ja saavat aikanaan kohtuullisen eläkkeen. Näin huolehdimme myös sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta, ja luottamus työeläkejärjestelmään säilyy.

Jarkko Eloranta

Maria Löfgren

Antti Palola

Eloranta on SAK:n, Löfgren Akavan ja Palola STTK:n puheenjohtaja.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.