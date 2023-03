Suomi on sitoutunut siihen, että luontokato pysähtyy ja luonnon monimuotoisuus elpyy.

Sana luontokato tulee englannin kielen termistä biodiversity loss. Tutkimusten perusteella luontokadon suurin syy on ihmisen maankäyttö: me ihmiset olemme ottaneet eläimiltä ja kasveilta alueita omaan käyttöömme, esimerkiksi maanviljelyyn, asuinalueiksi, teiksi, metsäteollisuuden käyttöön, harrastuksillemme, kuten metsästykseen, tai esimerkiksi karjankasvatukseen, kuten poronhoitoon. Samalla olemme työntäneet muita lajeja syrjään.

Sanan loss vastakohta on gain. Se tarkoittaa Cambridgen sanakirjan mukaan jonkin hyödyllisen saavuttamista erityisesti ajan kuluessa. Luonnon on siis saavutettava jotain, jotta se voisi elpyä. Elpyminen tarkoittaa, että yksilömäärät lähtevät nousuun. Koska eläimet ja kasvit tarvitsevat tilaa, elpyminen tarkoittaa, että ne tarvitsevat enemmän tilaa. Koska maata ei enää valmisteta lisää, elpyminen tarkoittaa, että ihmisen on luovutettava tätä tilaa eläimille ja kasveille.

Elpymistä voisi kutsua esimerkiksi luontosaavutukseksi: luonto saavuttaa enemmän tilaa itselleen. Suomi on sitoutunut siihen, että suomalaiset luovuttavat tilaa ja luonto saavuttaa sitä.

Antti Haataja

kirjailija, Sipoo

