Kun mainoksia on ilmestynyt katukuvaan, jo seuraavana päivänä niitä on löytynyt roskina maasta.

Asko Luukkainen toivoi (HS Mielipide 19.3.), että tienvarsimainokset kiellettäisiin. Luukkaisen hyvään kirjoitukseen on ainoastaan lisättävä se, että mainoksista syntyy myös roskaa.

Kun mainoksia on ilmestynyt katukuvaan, jo seuraavana päivänä niitä on löytynyt roskina maasta. Osa mainoksista on joutunut ilkivallan kohteeksi, mutta myös vaihtelevilla säätiloilla on ollut osansa asiassa. Kaikki tienvarsimainokset eivät kestä Suomen vaihtelevassa säässä. Osa mainoksista jää ojan pohjille, ja niitä saattaa löytyä vielä kuukausienkin päästä vaalien jälkeen.

Sama tilanne koskee käteen jaettavia mainoksia. Niitä lojuu heti jakamisen jälkeen roskina maassa. Siivoaminen aiheuttaa muille ihmisille turhaa työtä.

On jo aika siirtyä eteenpäin ja jättää tienvarsimainokset ja käteen jaettavat mainokset menneisyyteen. Tietyn aikarajan jälkeen löytyvistä mainoksista ehdokkaalle voisi lähteä erillinen siivousmaksu.

Kaisu Paulanto

roskajuoksija, Nurmijärvi

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.