Venäjällä länteen kumartava kulttuuri on jälleen kielletty. Kulttuurintekijät saavat ottaa kantaa vain isänmaan puolesta tai tarjota pakopaikan nykytodellisuudesta ilman viittauksia politiikkaan.

Venäjällä asuva kulttuurinystävä on uudenlaisen ongelman edessä. Kenen konserttiin voi oikein mennä, kun ”valtionvastaisiksi” luokiteltujen muusikkojen esiintymiset on kielletty?

Euroviisuihin osallistunut Dima Bilan esiintyi kahdessa loppuunmyydyssä konsertissa helmikuussa Moskovassa, kun taas toinen euroviisuedustaja Maniža nousi lavalle viime viikolla Tel Avivissa, Israelissa.

Maniža on ilmoittanut olevansa sotaa vastaan. Hän ei saa esiintyä Venäjällä, kuten eivät muutkaan sotaa julkisesti vastustavat artistit.

Dima Bilan on puolestaan omistanut yhden kappaleistaan ”Donbasin lapsille” ja jatkanut esiintymisiä Venäjällä.

Nykyään jokainen länteen katsova kulttuurintekijä voidaan Venäjällä julistaa maanpetturiksi. Häneltä voidaan riistää esiintymismahdollisuudet tai näyttelysali, kuten Tretjakovin gallerian pitkäaikaiselta johtajalta Zelfira Tregulovalta, joka erotettiin helmikuussa.

Kulttuuriministeriö oli alkuvuonna vaatinut museota muuttamaan näyttelyjään valtion ”hengellisten ja moraalisten arvojen” mukaisiksi. Sitä ennen museota oli syytetty ”tuhoavan ideologian” levittämisestä.

Venäjällä on käynnissä kulttuurivallankumous, joka toistaa neuvostoaikaisen sosialistisen realismin periaatteita. Siitä ei itse asiassa ole edes kovin kauan aikaa, kun rockmusiikki oli itänaapurissa vielä kielletty. Nyt Venäjällä kuljetaan jälleen samaa tietä.

Ennen ei ollut tullut mieleen kartoittaa kenenkään muusikon poliittista kantaa, mutta tällä kertaa tutkin Dima Bilanin mielipiteitä internetistä ennen lipunostopäätöstä.

Bilan on kannattanut opposition suuria mielenosoituksia vuonna 2011, mutta toisaalta tukenut seuraavana vuonna Vladimir Putinin valintaa presidentiksi.

Hän on puolustanut seksuaalivähemmistöjen oikeuksia, mutta esiintynyt Krimin miehitystä juhlivassa konsertissa.

Kaipasin elävää musiikkia, ja päätin kaikesta huolimatta ostaa liput konserttiin. Se oli puhdasta viihdettä ilman minkäänlaista viittausta politiikkaan.

Artisti kannusti yleisöä hetkeksi unohtamaan ajankohtaiset asiat ja muistelemaan musiikkinsa kautta menneitä, että olisi hetken aikaa kiva, hyvä ja kevyempi olo.

Venäjällä on myös artisteja, jotka ottavat musiikissaan ja lavalla voimakkaasti kantaa isänmaan puolesta. Muiden maahan jääneiden taiteilijoiden osaksi jää eskapismi – pakopaikan tarjoaminen nykytodellisuudesta.

Kuvaavaa on, että Venäjän kaikkien aikojen katsotuin kotimainen elokuva on alkuvuonna ensi-iltansa saanut Tšeburaška, jonka pääosassa on kirjailija Eduard Uspenskin luoma satuhahmo Muksis.

Se on täydellinen hyvän mielen elokuva, jollaiselle Venäjällä on ilmiselvästi kysyntää.

