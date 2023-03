Laajan reservimme kunto ja osaamistaso on syytä selvittää

Toista vuotta Ukrainassa käyty sota on paljastanut laajan, koulutetun ja nykyaikaisen taistelukentän vaatimukset täyttävän reservin tarpeen.

Ukrainan sodan myötä yhteinen rajamme Venäjän kanssa, korkea maanpuolustustahtomme, yleinen asevelvollisuutemme ja laaja reservimme on saanut sekä kansallista että kansainvälistäkin huomiota. Olemme jo vuosikymmenien ajan varautuneet puolustautumaan Venäjän toteuttamaa hyökkäystä vastaan. Laajan reservin suhteen sodalla Ukrainassa on meille kuitenkin opetettavaa.

Toista vuotta Ukrainassa käyty sota on paljastanut laajan, koulutetun ja nykyaikaisen taistelukentän vaatimukset täyttävän reservin tarpeen. Laaja reservi on edellytys sille, että Suomi kykenisi käymään kuukausia ja jopa vuosia kulutussodankäyntiä, joka kuluttaa huomattavia määriä taistelijoita. Tappioita siis syntyy hyökkääjälle mutta myös puolustajalle, joka joutuu operaatiotaitonsa ja taktiikkansa mukaisesti kuluttamaan hyökkääjää rajalta syvyyteen korkealla intensiteetillä kuukaudesta toiseen – vastahyökkäyksineen.

Laadullisesti ja määrällisesti jo rauhan aikana hyvin koulutettu reservi ja kantahenkilöstö sekä pidentäisi sotilaiden elinikää että tehostaisi joukkojen käytettävyyttä ja vaikuttavuutta sodan aikana. Onko nyt aika kypsä katsoa peilin ja pudottaa mahdolliset naamiot myös itseltämme, jos vastaavanlaista sotaa simuloitaisiin meidän sodanajanjoukkojemme realistista suorituskykyä ajatellen? Rehelliset johtopäätökset olisi mahdollista realisoida reservin kasvaviin koulutustarpeisiin, varusteluun, psyykkisen ja fyysiseen taistelukyvyn parantamiseen. Se olisi myös viesti poliittisille päättäjille ja tarvittaessa puolustusbudjetin kasvattamiselle.

” Suomessakin täytyy varautua siihen, että teoriassa koko varareserville on tarvetta.

Vaikka sodanajan joukkojemme vahvuus on noin 280 000, on tämän lisäksi sijoittamatonta varareserviä noin 450 000. Vuosikymmenen takainen reserviläiskirje lähetettiin lähes 900 000:lle. Ukrainan sodan kokemusten perusteella Suomessakin täytyy varautua siihen, että teoriassa koko varareserville on tarvetta sekä tappioiden että joukkojen kierrätyksen takia.

Onko kertausharjoittamattomaan ja sijoittamattomaan reserviin edes käytännössä järkevää olla yhteydessä muuten kuin reserviläiskirjeen muodossa? Mielestämme on. Esimerkiksi päivän pituisissa kertausharjoituksissa viranomaiset voisivat tutustua kyseisiin reserviläisiin. Fyysisen kunnon mittaamisen lisäksi terveystarkastuksilla saataisiin selville reserviläisten terveydentila, samalla kun järjestelmään voitaisiin päivittää koulutus ja työkokemus, selvittää motivaatio ja mahdollinen kiinnostus osallistua jatkossa vapaaehtoisiin harjoituksiin. Näissä tilaisuuksissa olisi Puolustusvoimain henkilökunnan lisäksi mukana aktiivisia reserviläisiä kertomassa Maanpuolustuskoulutuksen (MPK) kurssitarjonnasta, joissa reserviläiset ikään ja kokemukseen katsomatta voisivat aloittaa matalalla kynnyksellä sotilaallisten taitojen päivittämisen.

Kustannusten vastapainona syntyisi kansallisia hyötyjä niin puolustuskyvyn kuin kansanterveyden ja jopa yhteiskuntamme polarisaation vähentämisen näkökulmasta.

Charly Salonius-Pasternak

johtava tutkija, Ulkopoliittinen instituutti, reservin kapteeni

Heikki Siltala

filosofian tohtori, dosentti, Maanpuolustuskorkeakoulu, reservin kapteeni

