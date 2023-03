Viron kielestä on toisen asteen lukiokoulutuksessa olemassa valtakunnallinen opetussuunnitelma.

Heikki Paatelma teki (HS Mielipide 19.3.) perustellun huomion viron kielen merkityksestä suomalaisille. Suomen ja Viron maantieteellinen etäisyys on lyhyt ja Suomen sekä Viron yhteiskunnallinen kehitys lähentää koko ajan kansojamme. Naapurimaan ja sukulaiskansan kielen osaaminen on yhä tärkeämpää meille suomalaisille.

Siksi minulla on ilo tarkentaa tietoja viron kielen opetuksesta helsinkiläisissä lukioissa. Viron kielestä on toisen asteen lukiokoulutuksessa olemassa valtakunnallinen opetussuunnitelma, ja Helsingin kaupungin lukioiden opetussuunnitelmissa on myös viron kielen A- ja B3-kielen oppimäärät. Sibelius-lukiossa opetetaan viron kielen opiskelijoita sekä A- että B3-kielen ryhmissä. Tällä hetkellä B3-viron ryhmässä on 30 opiskelijaa.

Viron kielen opetuksessa lukiotasolla seuraava tarvittava ja tärkeä askel on, että Ylioppilastutkintolautakunta ottaisi viron kielen mukaan ylioppilastutkinnossa kirjoitettavaksi aineeksi.

Hannu Rantala

rehtori, Sibelius-lukio

