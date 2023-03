Turvallisuuspoliittinen tilanne ja Nato-jäsenyys edellyttävät kuljetuskapasiteetin nopeaa parantamista.

Turvallisuustilanteen heikentyminen ja Suomen tie kohti Nato-jäsenyyttä ovat muistuttaneet Itämeren merkityksestä Suomen ulkomaankaupan kuljetusten elämänlankana.

Tarve edes jonkinlaiselle varareitille on noussut viime aikoina toistuvasti esille. Sillä varmistettaisiin elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kaikkein tärkeimpien tuotteiden kaupan jatkuvuutta ja toisaalta sotilaallisen avun vastaanottamista.

Tähän tarpeeseen on esitetty Jäämeren radan rakentamista (esimerkiksi HS Vieraskynä 18.3.). Radasta on puhuttu vuosikymmenet. Vielä maaliskuussa 2018 liikenne- ja viestintäministeriö valitsi Jäämerelle Norjan Kirkkoniemeen kulkevan ratalinjauksen jatkoselvitettäväksi. Ratalinjaus olisi kulkenut läheltä Venäjän rajaa Kirkkoniemeen, joka sijaitsee aivan Venäjän naapurissa. Tuolloin turvallisuuspoliittisille seikoille ei annettu huomiota arvioinnissa.

Turvallisuuspoliittisista syistä tässä ajassa ainoa mahdollinen reititys radalle olisi Länsi-Lapissa, Kolarista Kilpisjärven kautta Tromssaan. Maastollisista syistä radan rakentaminen tulisi erityisesti Norjan puolella tavattoman kalliiksi. Liikenneviraston selvityksen (2018) mukaan rata Tromssaan voisi maksaa noin 7,5 miljardia euroa. Lasku jäisi suomalaisten maksettavaksi, koska Norjalla ei ole rataan erityisiä intressejä. Konsulttiyritys Rambollin selvityksessä (2018) Jäämeren ratayhteyttä pidettiin tiedossa olevaan kuljetustarpeeseen nähden hyvin kustannustehottomana investointina. Radan suunnittelu ja rakentaminen veisivät aikaa vuosia jollei vuosikymmeniä.

” On tyydyttävä maantieyhteyden parantamiseen.

Turvallisuuspoliittinen tilanne ja Nato-jäsenyys edellyttävät kuljetuskapasiteetin nopeaa parantamista. Siksi onkin oltava realisti ja tyydyttävä erityisesti Kolarin pohjoispuolella maantieyhteyden parantamiseen. Valtatietä 21 on viime vuosina parannettu määrätietoisesti. Sillä on merkitystä myös Pohjois-Norjan kuljetuksille – lyhin reitti on monesti Suomen kautta.

Tie on kuitenkin edelleen riittämätön tilanteeseen, jossa rekkaliikenteellä pyrittäisiin pitämään valtakunnan ulkomaankaupan tärkeimpiä kuljetuksia käynnissä, jos vielä samaan aikaan olisi tarvetta merkittävälle määrälle sotilaskuljetuksia.

Kuljetusten järjestämisessä tärkeässä roolissa olisi olemassa oleva rautatieyhteys Kolariin. Sen välityskyky ei ole suuri. Siksi pitääkin ensi tilassa tehdä varautumistoimenpiteenä selvitykset ja suunnitelmat Kemi–Tornio–Kolari-radan välityskyvyn kasvattamiseksi nopeasti toteutettavilla toimilla. Lisäksi pitäisi selvittää ja valmistella siirtokuormausratapihan rakentaminen radan pohjoispäähän Kolariin.

Ratkaisu voisi olla radan uudelleen rakentaminen Äkäsjokisuuhun, missä on vanhan kaivoksen ratapihan paikka Valtatien 21 kupeessa. Vaikka rakentamistoimiin ei tässä vaiheessa ryhdyttäisikään, olisivat aikaa vievät suunnittelutyöt valmiiksi tehtyinä.

Tomi Lounema

diplomi-insinööri, Helsinki

