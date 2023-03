Ilta-Sanomien mukaan Suomen tie Nato-jäsenyyteen suoristui Turkin viimeviikkoisen ratifiointilinjauksen vuoksi, mutta samaan aikaan Ruotsin Nato-tie tuntui vain mutkistuvan.

”Uusien tietojen mukaan Ruotsin jäsenyyden ratifiointi Unkarinkaan parlamentissa ei olisi enää selvää.”

”Näyttää todennäköiseltä, että Unkarin pääministeri Viktor Orbán koordinoi nyt peliliikkeitään Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin kanssa. Kumpaakin kiinnostaa etujen ja myönnytysten kiristäminen EU:lta ja Natolta.”

”Turkin suorana tavoitteena pysyy Ruotsiin siirtyneiden turkkilaisten toisinajattelijoiden ja kurdien aseman vaikeuttaminen. Erdoğan vaatii joukkopalautuksia.”

”Ruotsissa päätökset tehdään yksittäin oikeusjärjestyksen mukaan, eikä hallituksella ole niihin sanansijaa. Erdoğan leikkii, että ei tietäisi tätä.”

”Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson joutuu ahtaaseen rakoon. Häntä syytetään toisaalta Erdoğanin myötäilystä, toisaalta siitä, että Kristersson ei tee tarpeeksi Erdoğanin lepyttämiseksi.”

”Ruotsin suurella kurdivähemmistöllä on vaikutusvaltaa. Aiemmin Ruotsi vaati tiukasti Turkilta ihmisoikeuksien ja naapurin rajojen kunnioittamista. Tästä Kristersson ei nopeasti eroon pääse.”

Iltalehti kirjoittaa, että Suomessa presidentti ja hallitus ovat vuoden ajan vaienneet Turkin oikeusvaltion tuhosta, josta Erdoğan on vastuussa.

”Kansallinen etu eli Venäjän uhan torjuminen on ajanut arvojen ja hyveiden edelle. Reaalipolitiikka on toisinaan korutonta.”

”Jarrutuksellaan Turkki toi kaikkien nähtäville Naton valuvian: yksimielisyyden vaatimus on vaikeata täyttää liitossa, jossa kaksi jäsenmaata loittonee demokratiasta.”

”Yhdysvallat ja Britannia, Naton vahvimmat sotilasmahdit, ovat huolissaan Naton yhtenäisyydestä tosipaikassa.”

”Brittijohtoiset JEF-erikoisjoukot olisivat Suomessa venäläisiä pysäyttämässä muutamissa tunneissa. Naton päämajassa Brysselissä vääntö liittokunnan yhteisistä vastatoimista olisi silloin vasta aluillaan.”

”Johtopäätös, että Nato-jäsenyydellä ei olisi arvoa, on kuitenkin väärä. Suomen on välttämätöntä päästä Naton täysjäseneksi. Yhdysvaltain ja Britannian johtajien on pystyttävä perustelemaan omille kansalaisilleen, miksi Pohjoismaiden ja Baltian maiden puolustaminen on kriittisen tärkeää.”

”Naton vahvuus rakentuu keskinäisestä luottamuksesta. Sodassa eri Nato-maat puolustaisivat toisiaan, vaikka pari jäsenmaata jäisi sisäiseen oppositioon.”