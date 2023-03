Tornion–Haaparannan rajanylityspaikalla tulisi nopeuttaa tavaran siirtokuormausta junasta toiseen.

Ulkopoliittisen instituutin apulaisjohtaja Samu Paukkunen viittasi (HS Vieraskynä 18.3.) Jäämeren rataan huoltovarmuuden kannalta olennaisena rautatieyhteytenä valtamerelle.

Yhteyksiä tarkastellessa ei saa unohtaa reittejä Pohjois-Atlantin satamiin – Torniosta Haaparannan kautta Narvikiin, Trondheimiin sekä Göteborgiin.

Tornio–Haaparanta on rautateidemme rajanylityspaikoista hiljaisin, sillä tavara tai matkustajat on rataverkkojen raideleveyseron takia siirrettävä junasta toiseen. Tavaran siirtokuormauksen nopeuttaminen esimerkiksi järeämmällä nostokalustolla – yhdistettynä välityskykyparannuksiin Norjassa ja Ruotsissa – on nopein ja edullisin tapa turvata Suomen läntiset rautatiekuljetukset.

Patrick Jensen

ratasuunnittelija, Espoo

