Ihmisen kyky myötätuntoon ja halumme huolehtia muista ovat lajimme kauneimpia ominaisuuksia. Niiden ilmaiseminen tekee meidät onnellisemmiksi.

Suomi todettiin maailman onnellisimmaksi maaksi taas uusimmassa World Happiness Report -julkaisussa. Tutkitusti yksi varmimmista tavoista tulla onnellisemmaksi on tehdä hyvää muille.

Ihmisten rooli hyväntekijöinä on edistyksellinen aihe myös luontokadon eli luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen ratkomisessa.

Uudistava eli regeneratiivinen kehitys on maailmalla nouseva suuntaus. Siinä ihmiset suunnittelevat systeemejä, jotka luovat sellaisia elämää tuottavia olosuhteita, jotka edelleen edistävät uutta elämää ja elinkykyä. Myös yhteiskunnan systeemien, kuten liiketoiminnan ja maatalouden, tulisi mukautua elämän periaatteisiin ja malleihin, koska ne ovat osa koko planeetan systeemiä.

Taival uudistavaan kehitykseen koostuu tavanomaisesta, vihreästä, kestävästä, vahvistavasta ja uudistavasta askeleesta. Mitään vaihetta väheksymättä on selvää, että kestävää kehitystä pidemmällä siintää suurempi tavoite.

Nyt yhteiskunnissamme on vallitsevana tavanomainen tapa, joka ei riitä maapallon ekologisen kriisin ratkaisuun. Lainmukainenkin toiminta jatkaa elinolosuhteiden rappeuttamista.

Vihreä tapa huonontaa tavanomaista tapaa vähemmän. Yrityksissä tämä voi tarkoittaa uusiutuvan energian tai kierrätettävien materiaalien käyttöä. Yritykset usein kertovat näistä teoistaan markkinoivasti, mikä lisää viherpesun mahdollisuutta.

Kestävä kehitys on neutraalipiste, jossa ihmistoiminta ei tuota lisää haittaa, mutta ei palauta hävitettyäkään. Ihmistoiminta on jo vaikuttanut planeettaamme niin mittavasti, ettei pelkkä kielteisten tekojen lopettaminen enää riitä.

Vahvistavassa eli restoratiivisessa tavassa ihmiset tuottavat myönteistä muutosta ja pyrkivät korjaamaan ihmistoiminnasta johtuvaa haittaa.

” Tavoitteeksi tulee ottaa uudistava kehitys.

Uudistavassa kehityksessä ihmiset suunnittelevat ja tekevät asioita kuin luonto ja sen osana. Tämänkaltainen vuorovaikutus maapallon systeemin kanssa on ollut lajillemme tyypillistä valtaosan olemassaolomme ajasta.

Uudistavan kehityksen ajattelutavan mukaan yhteiskuntiemme rakentuminen näkemykseen, joka erottaa ihmisen muusta luonnosta, on johtanut nykyisiin ongelmiin. Tällöin ratkaisu ei ole jatkaa tukeutumista erillisyyttä painottavaan ajatteluun ja toimintaan. Kyseessä on ajattelutavan eli paradigman muutos, jonka sisäistäminen vie aikansa. Syvä ymmärrys on silti tärkeää, jotta todellista muutosta voi tapahtua. Termistä ei saisi tulla vain uutta muotisanaa.

Mittavia tekoja luontokadon ja ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi tarvitaan heti. Suomikin on sitoutunut luontokadon pysäyttämiseen vuoteen 2030 mennessä. Kestävän kehityksen tavoittelu on edelleen tärkeää. Samalla kestävä kehitys ei pureudu maapallon pahoinvoinnin syihin vaan keskittyy sen oireisiin.

Ihmisen kyky myötätuntoon ja halumme huolehtia muista ovat lajimme kauneimpia ominaisuuksia. Niiden ilmaiseminen tekee meidät onnellisemmiksi. Hyväntekijöinä voimme onnistua myös luontokadon pysäyttämisessä.

Anu Veijalainen

tutkijatohtori, Biodiful-tutkimushanke ja Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö

