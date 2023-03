Pitää ajatella enemmän tulevia kuin nykyisiä sukupolvia.

Viime viikkoina on toistettu ajatusta siitä, kuinka viinien myynnin salliminen päivittäistavarakaupoissa johtaisi alkoholin kulutuksen kasvuun, kansanterveyden taantumiseen ja lisääntyvään alkoholikuolleisuuteen. Kun kieltohenkisen alkoholipolitiikan myötä muotoutunut suomalainen juomakulttuuri on vuosikymmeniä ollut sellainen kuin on, murrosvaiheen aikana seuraukset tuskin voisivat kovin muunlaisia olla.

Jotta tulevaisuus olisi toista, pitää katsoa murrosvaihetta kauemmas, ajatella enemmän tulevia kuin nykyisiä sukupolvia. Suomalaiset juomatavat voivat muuttua keskieurooppalaisiksi vain, jos alkoholipolitiikka antaa siihen mahdollisuuden. Kieltoajattelu on lyhytnäköistä.

Juhani Havukainen

Salo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.