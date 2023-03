Kynnys lasten harrastuksiin on kovin korkea, etenkin maahanmuuttaja­taustaisille

Kun lapsen saaminen mukaan harrastustoimintaan on haastavaa suomea äidinkielenään puhuvalle ja järjestelmän hyvin tuntevalle ihmiselle, miten vaikeaa se voi olla muille?

Kun oma lapseni alkoi koulupäivien päätteeksi purkaa ylimääräistä energiaansa vähemmän rakentavilla tavoilla, ilmoitin hänet uuteen harrastukseen.

Ajattelin, että tiukat treenit pari kertaa viikossa, tavoitteet, joukkuehenki ja kannustava valmentaja tekisivät lapselle hyvää niin fyysisesti kuin henkisestikin.

Olin oikeassa. Kaikki harrastamisen myönteiset vaikutukset ovat realisoituneet lapsessa, joka on saanut uusia kavereita ja onnistumisen kokemuksia. Näin vanhemman näkökulmasta tärkeintä on, että hänellä on muuta tekemistä kuin aloittaa sähkötupakkabisnes Snapchatissa.

Minulta intensiivinen harrastaminen on vaatinut bussissa istumista, lapsen harjoitus- ja kisakalenterin seuraamista ja sovittamista omaan arkeen sekä ennen kaikkea rahaa.

Vuosikustannukset ovat yli tuhat euroa, vaikka kyse on alakouluikäisistä.

Turnauksissa ja treenipaikoilla näkyykin selvästi, että näihin arvokkaimpiin harrastuksiin osallistuu pääasiassa keskiluokkaisten ja kantasuomalaisten perheiden lapsia.

Jos ei tiedä joukkueiden nimiä, tunne reittiä harjoittelupaikkoihin tai ymmärrä nettisivujen lyhenteitä, jo pelkkä harrastusseuran löytäminen on melkoinen happotesti vanhemmalle.

Todellinen testi tietenkin on se, kun ensimmäiset laskut tulevat.

Kuten Hesarissakin on moneen kertaan todettu, lasten kunnianhimoisten liikuntaharrastusten hinta on karannut käsistä.

Monet seurat tarjoavat taloudellista helpotusta sosiaalisin perustein, mutta näiden tukien hakeminen vaatii jälleen kerran kielitaidon lisäksi sitä, että tuntee systeemin.

Maahanmuuttajataustaisten nuorten kanssa työskentelevä tuttu kertoi myös, että urheilun yhdistävästä voimasta huolimatta erilaisesta taustasta tulevat nuoret eivät aina tunne oloaan tervetulleeksi. Etenkin, jos nuori on joukkueen ainoa erilainen.

Lapseni into ja ylpeys omasta kehityksestä motivoivat minua maksamaan ja jaksamaan harrastusrumbaa.

En usko, että harrastaminen, oli kyse sitten liikunnasta tai kulttuurista, on patenttiratkaisu lasten kasvukipuihin. Mutta kyllä sitä kannattaa kokeilla.

Helsingin kaupunki tarjoaa kiitettävästi maksutonta harrastustoimintaa koulun jälkeen, mutta myös tavoitteellisen harrastamisen kynnystä pitäisi madaltaa.

Erityisesti maahanmuuttajataustaisia lapsia pitäisi aktiivisemmin auttaa mukaan seuratoimintaan.

Kirjoittaja on HS:n kaupunkitoimituksen toimittaja.