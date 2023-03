En toivo leikkauksia tärkeisiin palveluihin enkä lisävelkaa valtiolle.

Teen osa-aikaisia töitä nollaveroprosentilla. Maksaisin kuitenkin mielelläni hiukan veroja, koska olen huolissani yhteiskunnan tilasta. En toivo leikkauksia tärkeisiin palveluihin enkä lisävelkaa valtiolle. En kannata tehostamista uupuvien työntekijöiden kustannuksella enkä talouskasvun lisäämistä ympäristön kustannuksella.

Ajatus lisäverosta on suotta työnnetty marginaaliin sanomalla, että voihan verovähennykset jättää hakematta tai tehdä lahjoituksen. Jos lisätuen maksaminen rakennettaisiin varteenotettavaksi mahdollisuudeksi kaikille, joilla on halua ja varaa maksaa pikkuisen enemmän kuin heidän on pakko, asialla olisi todellista merkitystä.

Jos maksaja saisi kohdistaa osan lisäverosta tiettyihin osa-alueisiin, kuten sairaanhoitoon, koulutukseen tai ympäristöasioihin, maksaminen tuntuisi sitäkin mielekkäämmältä. Vapaaehtoisten tukimaksujen tiedot tulisi määritellä salaisiksi. Se olisi yksityinen asia kuten hyväntekeväisyyskin. Aihetta on pohdittu muun muassa Helsingin Sanomissa ja Piksu.net-sivustolla vuonna 2014. Jatketaan siitä. Ottakaa kantaa!

Minimani

Julkaisemme kirjoituksen

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.