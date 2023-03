Tutkimukset kertovat korutonta kieltä suomalaisten fyysisen kunnon romahtamisesta.

Charly Salonius-Pasternak ja Heikki Siltala kirjoittivat (HS Mielipide 21.3.), että laajan reservimme osaamistaso on syytä selvittää. Ukrainassa käytävä sota on paljastanut laajan, koulutetun ja nykyaikaisen taistelukentän vaatimukset täyttävän reservin tarpeen.

Lähestyn asiaa urheiluvalmentajan näkökulmasta: vain hyvin valmennettu joukkue voi voittaa, ja silläkin on oltava loukkaantumistilanteiden varalta reservissä pelikelpoisia ja -taitoisia pelaajia. Suomen sodanajan joukkojen vahvuus lienee noin 280 000, ja tämän lisäksi on sijoittamatonta reserviä noin 450 000. Vuosikymmenen takainen reserviläiskirje lähetettiin lähes 900 000:lle, minullekin.

Viime aikoina on julkaistu tutkimuksia, jotka kertovat korutonta kieltä suomalaisten fyysisen kunnon romahtamisesta. UKK-instituutin tuoreen tutkimuksen mukaan lähes puolella 50-vuotiaista on vuonna 2040 vaikeuksia kantaa ostoksia tai nousta portaita (IS 17.3.). Alle 30-vuotiaista vain kuusi prosenttia on hyvässä fyysisessä kunnossa, aivan normaalin ihmisen kunnossa.

Päättelen, että meidän laajaa reserviämme koskee sama kuin Venäjällä värvättyjä ”mobikkeja”: ei ole taisteluarvoa, ja tositilanteessa koetut tappiot olisivat järkyttävän suuria. Kestäisimmekö edes fyysistä rasitusta, puhumattakaan siitä osaisimmeko taistella?

Risto Fagerholm

Helsinki

