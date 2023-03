Alkoholin saatavuutta ei saa missään tapauksessa helpottaa, vaan Suomessa tulisi soveltaa Ruotsin mallia, jossa vain kevytolutta myydään elintarvikekaupassa.

Polttava kysymys kotimaisessa politiikassa on se, miten turvata terveys- ja hoivapalvelut tulevaisuudessa. Koko ajan puhutaan vain siitä, miten rahat saadaan riittämään näihin palveluihin ja henkilöstön palkkoihin tulevaisuudessa.

Tämä kysymys on väärä. Oikea kysymys on, miten voidaan parantaa suomalaisten terveyttä ja ehkäistä sairastumisia sekä huolehditaan vanhenevan väestön kunnosta. Kun esitetään nämä kysymykset, saadaan oikeat vastaukset.

Tupakan ja alkoholin käyttöä pitää edelleen vähentää. Liikuntaa on edistettävä pienestä pitäen. Ravinnon terveellisyyttä tulee parantaa ja estää lihavuutta. Konkreettisesti tämä tarkoittaa muun muassa maataloustukien poistoa liha- ja karjataloudelta kasvispainotteisen ravinnon hyväksi niin, että eläinperäinen ruoka kallistuu ja ihmiset siirtyvät kasvisruokaan. Samalla ympäristö kiittää, ja päästöt vähenevät. Myös sokeri- ja rasvavero tulee ottaa käyttöön.

Mobiilidatan kiinteät kuukausimaksut pitää kieltää. Kun jokaisesta datasiirrosta tulisi maksu, mobiililaitteiden käyttö vähenisi. Tällä olisi myönteinen vaikutus mielenterveyteen. Mobiililaitteiden runsaan käytön vuoksi luonnollinen liikkuminen ja ihmisten kansakäyminen ovat vähentyneet.

Liikuntapaikkojen rahoitus on turvattava. Verotuksen kautta pitää tukea niitä työnantajia, jotka edistävät työntekijöiden liikuntaharrastuksia. Autoilua on vähennettävä sekä pyöräilyä ja kävelyä tuettava. Sähköpotkulautailu on kansanterveyden vihollinen. Liikunta on myös hyvä ja halpa lääke masennukseen.

Terveellisemmän ruoan ja lisääntyvän liikunnan ansiosta ihmiset sairastaisivat vähemmän ja pysyisivät kauemmin kunnossa. Silloin terveydenhuolto kestää ilman kustannusten jatkuvaa kasvua.

Heinrich Pesch

Vantaa

