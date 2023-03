Aloitejärjestelmän uskottavuus on koetuksella, sillä eduskunnan päätettyä istuntokautensa siltä jäi käsittelemättä kymmenen kansalaisaloitetta.

Kun kansalaisaloitteesta säädettiin vuonna 2012, sen tavoitteeksi ilmoitettiin kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen ja sitä pidettiin periaatteellisesti merkittävänä edustuksellista demokratiaa täydentävänä vaikuttamiskeinona. Aloitejärjestelmän uskottavuus on nyt kuitenkin koetuksella, sillä eduskunnan päätettyä istuntokautensa siltä jäi käsittelemättä kymmenen kansalaisaloitetta ja ne raukeavat vaalikauden päättyessä.

Varhaisin näistä kymmenestä aloitteesta (KAA 1/2021) oli jätetty eduskuntaan jo helmikuussa 2021 ja saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lähetekeskustelun jälkeen toukokuussa 2021. Valiokunnalla olisi siis ollut lähes kaksi vuotta aikaa käsitellä kyseinen kansalaisaloite.

Kun alkuperäistä kansalaisaloitelakia muutettiin vuonna 2019, hallituksen esityksessä (HE 251/2018 vp) todettiin, että kansalaisaloitteiden käsittelyn raukeaminen eduskunnan vaihtuessa on ongelma, jolta aloitteentekijöiden on vaikea välttyä, koska aloitteen eduskuntakäsittely kestää ennalta määrittelemättömän ajan. Aloitteiden raukeamista eduskunnan vaihtuessa pyrittiin tuolloin ehkäisemään pidentämällä vuoteen määräaikaa, jossa vastuuhenkilöiden on toimitettava kannatusilmoitukset tarkastettavaksi. Tämä antoi aloitteen vastuuhenkilöille entistä useammin mahdollisuuden siirtää aloitteen jättäminen seuraavalle eduskunnalle, mikäli epäiltäisiin, ettei sitä ehdittäisi käsitellä ennen eduskuntavaaleja. Tätä eivät helmikuussa 2021 aloitteen jättäneet kansalaiset varmastikaan epäilleet.

HS:n haastattelussa (14.3.) Sitran Demokratia ja osallisuus -teeman johtaja Veera Heinonen ehdotti, että eduskunnan pitäisi luvata kansalaisille jokin aikataulu ja tietty prosessi, jolla kansalaisaloitteet käsitellään. Tämä on kannatettava ehdotus.

” Aloitteiden raukeamiseen ei ole rationaalisia syitä.

Pitäisi kuitenkin myös luopua siitä käytännöstä, että kansalaisaloitteet raukeavat vaalikauden päättyessä. Siihen ei ole mitään rationaalista eikä legitiimiä syytä, sillä kansalaisaloitteen tekijöiden asema ei vaalien myötä muutu kuten hallituksen ja kansanedustajien, joiden tekemät esitykset ja aloitteet niin ikään raukeavat. Näin on säädetty perustuslain pykälässä 49, jonka mukaan kaikki eduskunnassa käsiteltävänä olevat asiat raukeavat vaalikauden lopussa, poikkeuksena ainoastaan vireillä olevat kansainväliset asiat. Kun kansalaisaloitelaki säädettiin, perustuslain pykälään ei tehty poikkeusta niiden osalta.

Vuoden 2019 lakimuutoksen esityksen perusteluissa todettiin myös, että kansalaisaloitteiden raukeaminen vaalikauden lopussa on nostettu toistuvasti esiin julkisessa keskustelussa ja siihen on nähty liittyvän kansalaisaloitteiden luonteesta johtuvia periaatteellisia haasteita. Esityksen mukaan kansalaisaloitteiden raukeamista voisi olla tarkoituksenmukaista tarkastella, kun perustuslakia seuraavan kerran tarkistetaan. Useampi lausunnonantaja kannattikin tuolloin sitä, että aloitteet eivät raukeaisi vaalikauden lopussa, vaikka tämä edellyttäisikin perustuslain muutosta.

Tämä muutos on nyt aika tehdä, jotta kansalaisaloitejärjestelmä ei täysin rapautuisi.

Outi Lepola

valtiotieteiden tohtori

Helsinki

