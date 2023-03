Ilman työtä pelkäämättömiä ja opiskeluhaluisia maahanmuuttajia joudumme sanomaan hyvästit hyvinvointivaltiolle.

Iäkäs äitini on vakavasti sairas. Olen runsaan kahden viikon aikana käynyt päivittäin katsomassa äitiä sairaalassa. Hoitajat ovat ystävällisiä, lämpimiä, arvostavia ja osaavia. Äitiäni kohdellaan kunnioittavasti ja arvostavasti. Hoidon lomassa häntä silitellään, hänelle puhutaan kauniisti ja lempeästi. Myös meihin omaisiin suhtaudutaan arvostavasti ja välittävästi ja meitä kuunnellaan. Jokainen päivä lähden sairaalasta sydän täynnä kiitollisuutta.

Valtaosa äidin hoitajista on maahanmuuttajia. Ilman näitä upeita ammattilaisia ei äidilläni olisi asianmukaista ja välittävää hoitoa.

Nyt on viimeinen hetki ennen vaaleja heittää kaikki maahanmuuttajiin kohdistuvat ennakkoluulot romukoppaan. Kevään vaaleissa me yhdessä päätämme hyvinvointivaltion kehittymisestä tai kaatumisesta. Ilman työtä pelkäämättömiä ja opiskeluhaluisia maahanmuuttajia joudumme sanomaan hyvästit hyvinvointivaltiolle. Toivotetaan siis tervetulleeksi jokainen maahanmuuttaja, joka on valmis tekemään töitä, opiskelemaan ja kantamaan kortensa yhteiseen kekoon. Se on jokaisen suomalaisen ja koko Suomen etu.

Raija Kemiläinen

johdon konsultti, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.