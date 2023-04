Palveluja on tuotava entistä enemmän vanhuksen kotiin

Ruokapalvelut ja kotisairaanhoito tulevat vanhuksen kotiin, miksei myös pankkipalvelut?

Vanhusten palvelujen ongelmista oli hyvä kirjoitus (HS Mielipide 19.3.). Liikuntakyvyttömän vanhuksen asioiden hoito on hidasta, kallista ja työlästä, joskus jopa mahdotonta. Vain jos läheisellä on virallinen edunvalvontapäätös toimia vanhuksen edunvalvojana, on mahdollisuus päästä hoitamaan internetissä esimerkiksi pankkipalvelua. Veroasioita pitää voida hoitaa edelleen kirjallisesti. Digiviraston ja Suomi.fin tulee vielä parantaa palvelujaan.

Koska kaikki palvelut vaativat voimassa olevaa henkilökorttia tai passia, ratkaisu perusongelmaan on, että palvelu tulee vanhuksen kotiin. Poliisi voisi hyvin tulla kotiin hoitamaan passiin ja henkilökorttiin liittyvät asiat ja ottamaan myös tarvittavan sormenjäljen. Näin onnistuu rikosasioissa, miksei siis myös poliisin palvelupuolella?

Myös pankkipalvelut voisivat ulottua kotiin asti, jos virkailijan pitää tavata liikuntakyvytön asiakas henkilökohtaisesti ja varmistaa henkilöllisyys. Ruokapalvelut ja kotisairaanhoito tulevat kotiin, miksei siis myös pankkipalvelut? Veloitukset tästä palvelusta eivät saa olla kohtuuttomia.

Risto Mäkinen

eläkeläinen, Espoo

