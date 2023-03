Pankin tekemä pankkitunnusten sulkeminen on todella poikkeuksellinen toimenpide.

Juha Pesonen kirjoitti (HS Mielipide 19.3.) iäkkäästä läheisestään, joka ei saa laskuja maksettua. Verkkopankin käyttöä jatkaakseen lähes liikuntakyvyttömän läheisen olisi hankittava henkilöllisyystodistus ja tunnistauduttava henkilökohtaisesti pankissa. Tilanne on asiakkaan kannalta todella ikävä ja harmillinen.

Kirjoituksen perusteella on mahdotonta tietää, miksi pankki on alun perin sulkenut verkkopankkiyhteyden.

Pankin tekemä pankkitunnusten sulkeminen on todella poikkeuksellinen toimenpide. Joskus se voi kuitenkin olla tarpeen riskienhallinnallisista tai turvallisuuteen liittyvistä syistä, esimerkiksi jos asiakas syöttää kirjautumisessa tarvittavan koodin useampaan kertaan väärin. Tällöin lakikin edellyttää, että pankki asiakkaan turvaksi sulkee tunnukset.

Tunnusten uudelleen avaamiseksi pankin on riittävällä tavalla varmistuttava siitä, että ne ovat oikean henkilön hallussa. Riskien minimoiminen tässäkin vaiheessa on tarpeen asiakkaan omaksi turvaksi. Pesosen kuvaamassa tapauksessa tilanne on koitunut asiakkaalle erittäin hankalaksi.

Kuvatun kaltaisissa tapauksissa voisi asiaa auttaa, jos asiakkaalla olisi käytössään pankkitunnusten lisäksi toinen vahvan sähköisen tunnistautumisen väline. Sellaisena voisi toimia päättyneellä hallituskaudella suunnitteilla ollut valtion tarjoama digi-id. Valitettavasti sitä koskevaa lainsäädäntöehdotusta ei ehditty käsitellä ennen vaalikauden loppua.

Teija Kaarlela

johtava asiantuntija

Finanssiala ry

