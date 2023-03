EU todennäköisesti tukisi mielellään suurella avustuksella ratahanketta.

Viime päivinä useampikin kirjoittaja on kirjoittanut Hesarissa ”pohjoisen radan” merkityksestä ja sijainnista Suomessa. Käsittääkseni myös EU on esittänyt pari vuotta sitten, että jäsenvaltioiden on pyrittävä samaan raideleveyteen tulevaisuudessa.

Ruotsin ja Suomen yhteistyölle on tärkeää sujuva tavarankuljetus ja liikenne. Edullisin tapa saavuttaa logistista sujuvuutta olisi rakentaa sähköistetty rata ruotsalaisella raideleveydellä Luulajan seutuvilta Tornion, Oulun ja Jyväskylän kautta esimerkiksi Tampereelle varustettuna useammilla uusilla asemilla ja lastinvaihtopaikoilla. Tällainen rata palvelisi myös Narvikin sataman kautta Atlantin liikennettä sekä koko Pohjolan ja Euroopan logistiikkaa Pohjois- ja Keski-Suomesta. Myös kalusto olisi valmiina Ruotsissa, ja EU todennäköisesti tukisi mielellään suurella avustuksella hanketta. Rata toimisi myös erinomaisena piristeenä niille alueille, joille sen linjaus osuisi.

Kari Terho

Imatra

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.