Suomessa tarvittaisiin enemmän faktapohjaista analyysiä EU:n tekemien ehdotusten vaikutuksista Suomeen ja koko unioniin.

Kun Suomi liittyi vuonna 1995 Euroopan unioniin, EU ja maailma olivat toisenlaisia kuin nykyisin. Vallalla oli Francis Fukuyaman esittämä näkemys, jonka mukaan historia oli loppunut liberaalikapitalismin voittoon, eikä globalisaatiosta tai edessä olevista globaaleista haasteista tiedetty tarpeeksi.

Sittemmin Euroopan unioni on sekä laajentunut että syventynyt. Lisäksi EU on yrittänyt pitää yllä kilpailukykyä ja osaamista sekä vastannut maailmanpolitiikasta ja maailmantaloudesta nouseviin ongelmiin.

Samalla EU:n toimivalta on kasvanut, viimeksi Lissabonin sopimuksella vuonna 2009. Myös finanssikriisi, koronaviruspandemia ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ovat korostaneet unionin roolia.

Suomi on tietoisesti luovuttanut osan suvereniteetistaan Euroopan unionille, ja hyvästä syystä.

Kuten presidentti Mauno Koivisto totesi, Suomi saa takaisin paljon enemmän: EU-jäsenenä vaikutusmahdollisuudet ovat moninkertaiset ja sisämarkkinoiden taloudelliset hyödyt mittaamattomat. Vankkumattomasti suvereniteettia puolustanut Koivisto tiesi, mistä puhui.

Euroopan unioni on päätöksiä tehtäessä välillä natissut liitoksissaan, ja unionia on toistuvasti arvosteltu – osin syystäkin. Tavoitellessaan yhteistä eurooppalaista hyvää EU joutuu tekemään kompromisseja, mutta unionissakaan ympyrää ei voi pakottaa neliöksi.

Miksi Suomi usein näyttää vastustavan sitä, mitä ”EU meille määrää”, vaikka Suomi on hyötynyt paljon yhdentymisestä, ja EU:n kannatus on ennätyksellisen suurta?

Suomi tukee vankasti EU:n toimia Ukrainan hyväksi ja Venäjän-vastaisia pakotteita. Monissa EU-asioissa keskustelu tuntuu kuitenkin keskittyvän virheellisten ja sensaatiohakuisten otsikoiden herättämiin reaktioihin. Ne voivat antaa täysin väärän kuvan päätöksen tekijästä, käsiteltävästä asiasta ja sen vaikutuksista Suomeen. Esimerkkejä tällaisista reaktioista riittää luonnon ennallistamisasetuksesta energiatehokkuusdirektiiviin.

” Haluaako Suomi yhä olla aloitteellinen EU-maa?

Euroopan unionista ei tule päätöksiä ilman, että Suomi on ollut niihin osallinen. Euroopan komissio ehdottaa, Euroopan parlamentti ja EU-maista koostuva neuvosto muodostavat kantansa, ja päätöksiä tehdään vasta näiden toimielinten välisissä kolmikantaneuvotteluissa.

Suomi pyrki 1990-luvulla kaikkiin EU:n ytimiin. Haluaako Suomi yhä olla aloitteellinen EU-maa, joka vie isoja asioita eteenpäin?

Esimerkiksi vihreää siirtymää käsiteltäessä mediatila täyttyy helposti ”EU:n Suomelle sanelemista ehdoista” – vaikka Suomen oma ilmastoneutraaliustavoite (2035) on tiukempi kuin mihin Suomi on sitoutunut EU:ssa (2050).

Tarvitaan faktapohjaista analyysiä siitä, miksi EU ehdotuksia tekee ja kuinka esitykset hyödyttävät Suomea ja muita EU-maita.

Vaikka EU-maiden lähtökohta neuvotteluissa on usein kansallinen etu, on tarpeen ottaa huomioon myös laajempi eurooppalainen näkökulma. Niiden yhdistäminen palvelee lopulta kaikkia ja takaa parhaan lopputuloksen. Näin on linjannut eduskunnalle myös Suomen entinen EU-suurlähettiläs Jan Store.

Vanhat konstit eivät enää tepsi geopoliittiseen kilpailuun, jossa Suomikin on mukana osana EU:ta. Siksi murrosvaiheessa, jota juuri nyt elämme, on vietävä läpi tulevaisuudessa menestymistä varten tarpeelliset uudistukset. Puhtaan teollisuuden ja innovaatioiden arvoketjujen on säilyttävä Euroopan unionin alueella.

Investoinnit maksavat, mutta jos jätämme ne tekemättä, lapsillemme lankeava lasku on entistä suurempi.

Euroopan parlamentin vaaleihin on hiukan yli vuosi, ja niiden jälkeen valittavalla Euroopan komissiolla on edessään suuria päätöksiä. Jos Suomi haluaa vaikuttaa Euroopan tulevaisuuteen, maan edun mukaista olisi määrittää EU-visio, jonka pohjalta Suomi rakentaa unionia ja asemoi itseään geopolitiikassa.

Maria Blässar ja Ismo Ulvila

Blässar on päällikkö ja Ulvila tiedotuspäällikkö Euroopan komission Suomen-edustustossa.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.