Tuhannet ihmiset joutuvat päivittäin pohtimaan, mihin rahat riittävät.

Meidät on opetettu uskomaan, että mikäli joudumme ongelmiin, aina löytyy taho, joka auttaa eikä Suomessa tarvitse nähdä nälkää tai kokea puutetta. Vaalikoneiden perusteella monet kansanedustajaehdokkaat ja puoluejohtajatkin uskovat, että sosiaaliturvan varassa eläminen on Suomessa liian helppoa.

Ajatus runsaasta sosiaaliturvasta ja sen takaamasta helposta elämästä on kuitenkin myytti. Tosielämässä tuhannet ihmiset joutuvat päivittäin pohtimaan, mihin rahat riittävät: ostaako ruokaa, lääkkeitä vai kengät lapselle. Pienikin ylimääräinen menoerä voi kaataa koko perheen talouden. Jatkuva epävarmuus toimeentulosta aiheuttaa stressiä ja terveysongelmia. Tämä heikentää työllistymisen mahdollisuuksia ja työkykyä.

Suomi on saanut kansainvälisiltä ihmisoikeuksien valvontaelimiltä toistuvasti moitteita siitä, että perusturvan taso ei turvaa kaikille ihmisarvoisen elämän perusedellytyksiä. Uusimpana esimerkkinä tästä on Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitean ratkaisu, jonka mukaan perusturvan taso Suomessa on liian matala.

Vaalikeskustelussa puhutaan julkisen talouden tasapainottamisesta. Tämä ei kuitenkaan voi tapahtua vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten kustannuksella. Niin tulevien päättäjien kuin virkakunnankin on muistettava Suomea oikeudellisesti sitovat ihmisoikeusvelvoitteet. Ne asettavat raamit myös leikkauspolitiikalle: heikennykset eivät saa kohdistua niihin, jotka ovat yhteiskunnassa heikoimmassa asemassa. Köyhimpien ihmisten oikeus riittävään toimeentuloon ja ihmisarvoiseen elämään on turvattava.

Taija Siren

Riittävä toimeentulo -vaikuttajaryhmän jäsen

Anna Salmivaara

taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien asiantuntija

Ihmisoikeusliitto

