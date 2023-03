Palveluntuottaja on velvollinen hoitamaan kaikki tilatut kuljetukset sopimuksen mukaisesti ja ajallaan.

Anneli Heininen kirjoitti (HS Mielipide 23.3.), että Kela-kuljetukset eivät toimi Helsingissä. Heininen kertoi, että Kela-taksit myöhästyvät tai eivät tule ollenkaan.

Pahoittelemme, etteivät kirjoittajan pojan tarvitsemat kuljetukset ole toteutuneet luotettavasti. Tämä on erityisen ikävää, kun taksin asiakkaana on henkilö, jolla on vamman tai sairauden vuoksi erityistarpeita. Kela vastaa tilaajana siitä, että kilpailutettu palvelu vastaa laatuvaatimuksiamme. Jos puutteita esiintyy, teemme palveluntuottajien kanssa tiivistä yhteistyötä, jotta palvelu saadaan vaaditulle tasolle.

Helsingissä ja koko Uudellamaalla Kelan korvaamia taksipalveluja tuottavat Suomen Lähilogistiikka oy ja Taksi Helsinki oy. Asiakas voi itse valita, kummalta hän tilaa taksin. Palveluntuottaja on velvollinen hoitamaan kaikki tilatut kuljetukset tarkoituksenmukaisella ajoneuvolla sopimuksen mukaisesti ja ajallaan.

Palveluntuottajan pitää varautua siihen, että autoja ja alihankkijoita on tarpeeksi, jotta se pystyy toteuttamaan kuljetukset kaikissa olosuhteissa ja tilanteissa. Jos palveluntuottaja ei kuitenkaan pysty hoitamaan kuljetusta sovitusti, sen pitää järjestää asiakkaalle korvaava kuljetus. Tällöin palveluntuottaja maksaa korvaavan kuljetuksen kokonaisuudessaan.

Toivomme Kelassa, että asiakkaat antavat taksimatkaa tai taksin tilaamista koskevan yksilöidyn palautteen suoraan palveluntuottajalle, jolta taksimatka on tilattu. Palveluntuottajat raportoivat saamansa palautteet Kelalle, ja tätä kautta Kela pystyy tarvittaessa puuttumaan ongelmiin tarkemmin.

Otto Talvitie

suunnittelija, Kela

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.