Mahdollisuus nykyisen kaltaiseen turvalliseen elämään tulevaisuudessa riippuu poliittisista päätöksistä.

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) viesti on selvä: ilmastokriisi uhkaa ihmisten oikeutta terveyteen ja elämään. Ilmastotoimilla on palava kiire. Tieto, keinot ja pääoma muutoksen tekemiseen ovat olemassa, vain tahto poliittisten päätösten tekemiseen puuttuu. Tutkitusti noin puolet suomalaisnuorista kokee, että päättäjät pettävät heidän sukupolvensa ja uskovat, että poliitikot valehtelevat ilmastotoimien tehokkuudesta. He voivat olla oikeassa: lähes kaikki poliittiset puolueet tuovat esiin huolen ilmastosta ja luonnosta, mutta käytännön toimet ovat riittämättömiä.

Ilmastokriisi voimistaa mielenterveyskriisiä. Kuumuus sekä luonnonkatastrofit aiheuttavat jo vakavaa mielenterveysoireilua ja kuolemia niin globaalissa etelässä kuin Euroopassakin. Ilmastokriisi aiheuttaa yhä enemmän myös ilmastopakolaisuutta, joka on valtava inhimillinen katastrofi.

Työskentely perusoikeuksien puolesta on psykologien ammattietiikan ytimessä. Mielenterveyden ammattilaisina tahdomme muistuttaa, että mahdollisuus nykyisen kaltaiseen turvalliseen elämään tulevaisuudessa riippuu poliittisista päätöksistä. Sen toteutumiseksi täytyy tehdä nopeita yhteiskunnallisia muutoksia. Psykologit tekevät työtä yksilöiden mielenterveyden parissa, mutta tärkeä työ uhkaa valua hukkaan, jos poliittiset toimet eivät riitä ilmastokriisin hillitsemiseen.

IPCC:n mukaan nyt 2020-luvulla tehdyt päätökset vaikuttavat tuhansia vuosia. Seuraava hallitus on ainutlaatuisessa roolissa maapallon elinkelpoisuuden turvaamisessa nykyisille ja tuleville sukupolville. Jokaisella meistä on mahdollisuus vaikuttaa jaettuun tulevaisuuteen tulevissa eduskuntavaaleissa: annanko ääneni ehdokkaalle, joka ottaa ilmasto- ja mielenterveyskriisin vakavasti?

Maija Hausen

psykologi ja psykoterapeutti

Venla Okkonen

psykologi

Kian Ryhänen

psykologian ja tilastotieteen opiskelija

Helsinki

