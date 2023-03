Laaja-alainen kehitysyhteistyö on tärkeää myös humanitaariselle työlle

Kehitysyhteistyövarojen leikkaaminen olisi oksan sahaamista myös humanitaarisen työn onnistumiselta.

Vaalien lähestyessä keskustelu julkisen talouden vahvistamisesta on vilkasta. Valtiovarainministeriön pohjaehdotuksessa yhdeksi leikkauskohteeksi on tarjottu kehitysyhteistyötä. Tämän ajatuksen kielteisistä vaikutuksista on keskusteltu aivan liian vähän.

Humanitaariselle avulle on olemassa Suomessa vahva tuki ja kannatus. Mahdollisuus reagoida nopeasti kriisitilanteisiin perustuu kuitenkin juuri pitkäjänteiseen yhteistyöhön. Kehitysyhteistyövarojen leikkaaminen olisi nykyisessä historiallisen vaikeassa humanitaarisessa tilanteessa oksan sahaamista myös humanitaarisen työn onnistumiselta.

Suomen Punaisen Ristin ja paikallisten Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten yhteistyössä korostuu esimerkiksi kriiseihin varautumisen kehittäminen, paikallisen vapaaehtoisverkoston vahvistaminen ja luottamuksen lisääminen viranomaisiin. Nämä olivat myös avaintekijöitä siinä, kuinka hyvin eri maissa onnistuttiin koronapandemian hoidossa. Tämä käy ilmi Maailman katastrofiraportista 2022, joka arvioi pandemiasta saatuja oppeja. Varautuminen seuraavaan pandemiaan tai muuhun kriisiin edellyttää monipuolista ja pitkäkestoista yhteistyötä sekä tukea yhteiskunnan eri tasoilla.

Yhä suurempi osa humanitaarisista katastrofeista on pitkäaikaisia kriisejä, joiden taustalla on moninaisia yhteiskunnallisia, taloudellisia ja luonnonvaroihin liittyviä vyyhtejä. Ne kytkeytyvät usein väkivaltaan tai konfliktiin. Lisäksi jo yli 80 prosenttia katastrofeista on arvioitu johtuvan ilmastonmuutoksen lisäämistä äärimmäisistä sääilmiöistä. Rauhantyön, humanitaarisen avun ja pitkäjänteisen kehitysyhteistyön sekä ilmastorahoituksen rajapinnat hämärtyvät ja niiden yhteisvaikutusta korostetaan yhä enemmän. Kaikkia näitä rahoitetaan kehitysyhteistyövaroista.

Suomen kehitysrahoituksella on merkitystä erityisesti niiden tavoitteiden kannalta, jotka ovat myös suomalaisessa yhteiskunnassa onnistumisemme ytimessä: tasa-arvo, luottamus, paikallinen kansalaisyhteiskunnallinen toimijuus ja osallisuus. Nämä ovat humanitaarisen työn kannalta tärkeämpiä kuin koskaan.

Suvi Virkkunen

osaamisen kehittämisen ja vaikuttamisen päällikkö

Suomen Punainen Risti

