Mikä voisi ottaa ihmisten tarpeita, haluja ja tunteita laajemmin huomioon puolueen tavoitteita laadittaessa kuin tekoäly?

Tekniikka & Talous -lehti uutisoi lokakuussa 2022, että tekoälyn johtama puolue pyrki Tanskan parlamenttiin. Synteettiseksi puolueeksi nimetyn puolueen poliittisista linjauksista vastaa tekoälyyn perustuva chatbot Leader Lars. Puolueen taustalla vaikuttavat artistikollektiivi Computer Lars ja voittoa tavoittelematon taiteen ja teknologian järjestö MindFuture Foundation.

Leader Lars on koulutettu 50 viime vuoden aikana toimineiden pienpuolueiden poliittisilla näkemyksillä, ja se oppii lisää uutta koko ajan ihmisten kanssa käymiensä keskustelujen kautta. Leader Lars ehdottaa esimerkiksi, että YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin tulisi lisätä uusi 18. tavoite, joka määrittelee ihmisen ja koneiden välisen suhteen.

Yle uutisoi maaliskuussa 2018 Synteettistä puoluetta vastaavan Koneälypuolueen perustamisesta myös Suomessa. Koneälypuolue perustettiin vuotta myöhemmin niin ikään Norjassa ja Ruotsissa. Suomessa Koneälypuolueen taustalla on esittävän taiteen ryhmä Kaiken keskus.

Ajatus tekoälyn johtamasta puolueesta on kutkuttava. Hetken miettimisen jälkeen se tuntuu oikeastaan nerokkaalta konseptilta. Mikä voisi ottaa ihmisten tarpeita, haluja ja tunteita laajemmin huomioon puolueen tavoitteita laadittaessa kuin tekoäly? Tekoäly, joka imisi esimerkiksi sosiaalisesta mediasta ja ihmisten muista kirjoituksista ja puheista signaaleja, jotka sitten yhdistettäisiin puolueen ohjelmaksi ja tavoitteiksi.

Periaatteessa siis suuren joukon mietteet, halut ja toiveet voisivat kulkeutua tekoälyn avulla demokraattisiin prosesseihin toreilla ja perinteisessä mediassa tapahtuvia keskusteluja tehokkaammin ja laajemmin.

Sekä Tanskan että Suomen, Norjan ja Ruotsin tekoälyjohtoisten puolueiden taustalla on ryhmä taiteilijoita. Missään Pohjoismaassa tekoälypuolue ei ole edennyt vaaleihin asti, eikä uutisointi puolueista ole ollut kovin massiivista.

Tekoälypuolueet ovat jääneet marginaaliin. Se on ehkä sääli, sillä ne voisivat tuoda vaaliväittelyihin innostavia uusia näkökulmia. Parhaassa tapauksessa tekoälypuolueet voisivat nostaa vaalien demokraattisuutta, koska tekoälyn avulla erilaiset ihmiset saattaisivat saada äänensä perinteisiä puolueita tehokkaammin kuuluviin juuri sosiaalisen median ja muun ihmisten äänen monialaisen hyödyntämisen kautta.

Yllä esitetty skenaario tekoälyn käytöstä demokratian edistämisessä herättänee monenlaisia tunteita ja sisältää varmasti monia eettisiäkin kysymyksiä. Tekoälyn algoritmit muovaavat synteesin, joten tekoälyn tulkinta on aina algoritmeilla suunnattu. Algoritmit ovat itsessään poliittisia, mikä tarkoittaa, että ne sisältävät mielipiteitä, oletuksia, intressejä, arvoja ja valintoja.

Tekoälypuolueiden lisäarvo löytynee ”mielien” avaamisesta ja uusien raikkaiden asiakokonaisuuksien tunnistamisesta. Se olisi kuin tekoälyn luomaa taidetta. On kuitenkin eettistä kertoa ja tehdä selväksi kaikille, että puolueen linja on koneen luoma. Lisäksi on tärkeää kertoa muun muassa se, kuka on luonut tekoälyn ja rahoittanut sen tekemisen, sillä sen tahon ajatusten varaan puolueen linjaukset ja tavoitteet rakennetaan.

Nina Wessberg

dosentti, hallintotieteiden tohtori, diplomi-insinööri, tutkija

STN ETAIROS tekoälyn etiikka -hanke

