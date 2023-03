Johtajat tulisi valita osaamisen eikä pelkän puhetaidon perusteella.

Helsingin Sanomat kertoi (19.3.), miten vaaliehdokkaat taistelevat puhetaidon avulla. Puolueiden johtoon ja vaalitentteihin valitaan taitavimmat puhujat. Vaalitenteissä puolueiden puheenjohtajat esittävät kantojaan, mutta eivät ehdi niitä perustella. Seuraavana päivänä esiintymisiä arvioidaan – ei perustelujen – vaan esiintymisen mukaan. Uskottavalta tuntuva taitava puhe voi saada ihmiset muuttamaan puoluekantaansa.

Sofisteiksi kutsutut Kreikan filosofit olivat ensimmäisiä, jotka korostivat puhetaitoa. Heille ihmisten tunteellinen taivuttelu oli tärkeämpää kuin perustelut. Saksalaisen filosofi Hegelin mukaan taitava sofisti saa ihmiset hyväksymään mitä tahansa, jos se vain toteuttaa heidän toiveensa ja halunsa. Sofistit kykenevät vakuuttamaan ”kansan, senaatin ja tuomarit” mistä haluavat. Ihmisten kyky ajatella hämärtyy ja he kykenevät pitämään totena kahta ristiriitaistakin väitettä yhtä aikaa.

Sokrates näki ongelman 2 500 vuotta sitten ja nousi vastustamaan sofisteja, koska heidän ajattelunsa tuhoaa kulttuurin, tieteen teon ja oikeuskäsityksen. Sivilisaatio muuttuu barbaariseksi. Aristoteles kehitteli ajattelun peruslakeja: ”On mahdotonta, että ristiriitaisuudet olisivat totta samaan aikaan samasta asiasta”. Ilman tätä logiikan sääntöä tieteellisen tiedon ja yleensäkin tiedon hankkiminen ja järkevä keskustelu tulee mahdottomaksi. Jos esimerkiksi Riikka Purran (ps) mukaan hoitoalan järjestöt pitävät kielitaidottomien hoitajien tuloa ongelmallisena, ja pääministeri huutaa sitä valeeksi, ei kyse ole enää perustelujen arvioinnista ja todellisesta keskustelusta.

On helppo löytää esimerkkejä sofistisesta ja ristiriidat hyväksyvästä ajattelusta yhteiskunnassamme. Tässä muutamia: Hoitajamitoitukseksi määritetään 0,7, vaikka hoitajia ei ole. Liito-oravia pitää suojella, syntymätöntä lasta ei. Teologit ovat erityisen taitavia: Raamattu on Jumalan sanaa, mutta täynnä virheitä. Biologitkin osaavat: ihminen on arvokas, vaikka sattuman tuote. Fyysikot panevat paremmaksi: tyhjästä ei voi nyhjäistä, mutta maailmankaikkeus syntyi tyhjästä.

Maailma on monimutkainen ja kansamme johtaminen yhä vaikeampaa. Toivoisi, että johtajamme valitaan osaamisen, ei niinkään pelkän puhetaidon perusteella.

Matti Leisola

professori emeritus, Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.