Helsingin Sanomat on kirjoittanut (23.3. ja 24.3.) sosiaalityössäkin yleistyneistä avokonttoreista, tai hienommin, monitoimitiloista. Siirtymistä monitoimitiloihin perustellaan tilakustannusten säästöillä, mutta joidenkin mukaan kyse olisi myös työn laadullisesta parantamisesta, kun työntekijät ovat enemmän tekemisissä toistensa kanssa, tai työturvallisuudesta, kun neuvotteluihin on varattu omat, viihtyisät tilat työsuojelun kannalta ongelmallisten sumppuhuoneiden sijaan.

Harvemmin kuitenkaan kuullaan puheenvuoroja siitä, mitä sosiaalityöntekijät itse toivovat omilta työtiloiltaan ja työvälineiltään.

Meillä on käsissämme sosiaalihuollon kriisi. Sosiaalityöntekijöitä puuttuu tuhansia tulevaan tarpeeseen nähden. Palveluiden tarve kasvaa ja mielenterveys- ja päihdeongelmat lisääntyvät. Sosiaalityöntekijät ovat vuosikausia tuoneet esille työn tekemisen ehtojen haastavuutta ja eettistä kuormitusta, kun asiakkaat eivät saa tarvitsemaansa tukea oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Tiedämme, että moni työntekijä uupuu ja vaihtaa alaa.

Työtiloilla on suuri merkitys työn tekemiselle ja työssä jaksamiselle. Joillekin monitoimitila voi sopia hyvin, mutta ovatko sosiaalityöntekijät saaneet itse olla suunnittelemassa tiloja ja ratkaisuja yhdessä suunnittelijoiden kanssa?

Työtilojen tulisi tukea työn tekemistä ja mahdollistaa sujuva asiakastyö. Työtilojen tulee myös tarjota rauhallinen paikka rankoista tilanteista palautumiselle ja hiljaisuutta vaativalle, aikaa vievälle dokumentoinnille.

Jos tiloja on tarve muuttaa tai vaihtaa, työntekijät tulisi ottaa mukaan muutokseen. Heiltä pitää kysyä, mitä he tarvitsevat, jotta he voivat tehdä työnsä hyvin ja vaikuttavasti. Ja sitten myös tehdä niin. Vain näin toimimalla voimme säästää niitä euroja sosiaalihuollon henkilöstökuluissa, jotka jatkuva joukkopako alalta nyt aiheuttaa.

Anu Ropponen

laillistettu sosiaalityöntekijä

valtiotieteiden maisteri, Tampere

