Pienen perheemme unelma toteutui viime keväänä, kun saimme ostettua Helsingin itälaidalta rivitalokodin. Lainaa ottaessamme Vladimir Putin oli jo aloittanut hyökkäyssotansa, mutta maailmantalouden ongelmista ei vielä näkynyt merkkejä. Olimme kuitenkin varovaisia ja otimme lainaa 25 prosenttia vähemmän kuin pankki olisi enimmillään tarjonnut.

Kuten ”Korkoahdinko”-jutussa (HS 26.3.) kerrotaan, pelkkä korkojen nousu ei ole meille keskiluokkaisille perheille ongelma, vaan kaikkien kohonneiden kustannusten yhteisvaikutus. Hyvää tulosta tällä hetkellä tekevät pankit eivät harmillisesti tunnu olevan kiinnostuneita auttamaan tilanteessamme olevia. Oma pankkimme on hinnoitellut kolmen tai kuuden kuukauden euriboriin siirtymisen niin kalliiksi, että diilissä ei ole järkeä. Kiinteään tasaerälainaan siirtyminen, jolla lainan kuukausikulut saisi sidottua kiinteälle tasolle ja laina-aika kasvaisi korkotason nousun myötä, on mahdollista pankista riippuen vasta, kun laina-aikaa on jäljellä 18–20 vuotta. Pankin oma prime-korkokaan ei kuulemma ole käytettävissä vaihtoehtona.

Meillä laina-aikaa on jäljellä 24 vuotta, ja korkojen osuus lainakuluista on siis korkeimmillaan. Olemme säästäneet monin tavoin, muun muassa heikentämällä vakuutuksia, höyläämällä kauppareissuista kaiken ylimääräisen ja metsästämällä tarjouksia, mutta asumiskulut ovat silti se iso möhkäle, johon emme voi vaikuttaa. Odotamme vielä jännittyneenä taloyhtiön kevään kokousta, sillä vastikkeisiin kohdistuu eri lähteiden mukaan 8–20 prosentin nousupaineet.

Juuri päättyvää asuntolainan korkovähennysoikeutta on moitittu kansantaloudelle kalliiksi ja hyvätuloisille kohdentuvaksi. Entä jos sen toisi takaisin väliaikaisesti tämän pahimman kriisin ajaksi ja tuoreisiin lainoihin kohdistuvana? Voisimme välttyä monelta tuoreen lainaan omaavan perheen kodin pakkomyynniltä. Voisiko tätä tutkia?

Taaperoperhe Itä-Helsingistä

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

