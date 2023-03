Omaisten tehtävä on keskittyä olemaan saattohoidossa olevien läheistensä tukena. Ei siirtelemään autoaan vähän väliä sakkojen pelossa.

Suursuon sairaalaan on keskitetty lähes kaikki Helsingin alueen saattohoitopotilaat. Potilaat siirtyvät osastolle suoraan kotisairaalan hoidon piiristä tai lähetteen kautta Husin eri klinikoilta ja joskus toisesta kaupungin sairaalasta.

On aivan kohtuutonta, että eri puolilta Helsinkiä saapuvat omaiset joutuvat surutyön keskellä olemaan huolissaan myös pysäköinnistä, koska sairaalan edessä oleva vierailijoille tarkoitettu pysäköintialue on neljän tunnin kiekkopaikka. Saattohoitotilanteessa omaiset joutuvat usein yöpymään sairaalalla, ja on täysin epäinhimillistä joutua neljän tunnin välein lähtemään saattohoitopotilaan luota etsimään uutta parkkipaikkaa.

Alueelta puuttuu maksullinen pysäköinti täysin. Pyydän, että sairaalan saattohoito-osastolle järjestetään vuorokausikohtaisia erityislupia, joita sairaala voi antaa potilaiden omaisille tarvittaessa.

Omaisten tehtävä on keskittyä olemaan saattohoidossa olevien läheistensä tukena. Ei siirtelemään autoaan vähän väliä sakkojen pelossa. Haluaako Helsingin kaupunki todella, että potilas kuolee yksin sen takia, että omainen on ulkona sairaalasta pakotettuna etsimään uutta parkkipaikkaa?

Kolmet parkkisakot

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

