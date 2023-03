Nikotiinituotteiden käyttö on saatava vähenemään

Nikotiini supistaa valtimoita ja vaikeuttaa hapekkaan veren virtauksen eri elimiin.

Helsingin Sanomissa (22.3.) tarkasteltiin kuolinsyitä eri paikkakunnilla Suomessa. Eniten ennenaikaisia kuolemia on Kainuussa, Keski-Pohjanmaalla ja Lapissa.

Kirjoituksessa mainittiin estettävissä olevista kuolinsyistä alkoholi ja huumeet. Tupakointia ei mainittu lainkaan, vaikka syöpäsairauksien ja tupakoinnin yhteys on tunnettu jo 1950-luvulta.

Suomessa kuolee vuosittain noin 4 500 henkilöä nikotiiniriippuvuuden takia. Ylisukupolvisen pahoinvoinnin juuret johtavat sodassa olleiden miesten tupakointiin, mikä on vähintään yhtä tärkeä tekijä kuin alkoholi.

Suurin ryhmä nikotiiniriippuvuuden aiheuttamista sairauksista ovat verisuonisairaudet. Nikotiini supistaa valtimoita ja vaikeuttaa hapekkaan veren virtauksen eri elimiin, kuten sydänlihakseen ja aivoihin. Nikotiini nostaa verenpainetta sekä jäykistää ja heikentää verisuonien seinämiä. Seurauksena voi olla sydän- tai aivoinfarkti.

Tupakointi on Suomessa vähentynyt. Sodan jälkeen lähes 80 prosenttia miehistä poltti, nykyisin 14 prosenttia, mikä näkyy sydän- ja verisuonisairauksien sekä keuhkosyöpien tilastoissa. Mutta edelleen tupakka on riskitekijänä kaikissa Maailman terveysjärjestön (WHO) listaamissa kymmenessä yleisimmässä kuolinsyyssä.

Tupakkateollisuus pyrkii korvaamaan savutupakoinnin vähenemisen edistämällä muiden nikotiinituotteiden käyttöä. Tämä johtaa siihen, että nikotiinikuorma ei alene ja käytännössä nikotiiniriippuvuus lisääntyy. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen viimeisimpien tilastojen mukaan ammattikorkeakoulujen pojista 15 prosenttia käyttää nuuskaa päivittäin, yliopisto-opiskelijoista kahdeksan prosenttia. Myös tytöt nuuskaavat.

Ehkäisevään päihdetyöhön kuuluu välttämättä myös nikotiinin käytön vähentäminen. Kuolinsyytilastot eivät unohda nikotiinia ja tupakkaa.

Maria Juusela

erikoislääkäri, Espoo

Eeva Nordman

professori emeritus, Helsinki

Lääkärit tupakkaa ja nikotiinia vastaan -verkosto

