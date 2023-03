Työterveyshuolto on toimiva kokonaisuus, josta ei kannata luopua

Olisi resurssien tuhlausta, jos työntekijä joutuisi sairauteen liittyvissä asioissa menemään erikseen yleislääkärille terveyskeskukseen.

Martti Kekomäki kirjoitti (HS Mielipide 25.3.) hoidon tasa-arvosta. Työterveyshuollon näkeminen tuon tasa-arvon toteutumisen esteenä ei ole aina perusteltua.

Kekomäki nosti esiin yhtenä kipukohtana työterveyshuollon kustannusten verovähennysoikeuden yrityksille. Työntekijät ovat yritykselle tärkeä ja kallis voimavara. Tuntuu oudolta, että heidän terveytensä tukeminen on väärin yhteiskuntaa kohtaan. Vähän sama kuin tehdas ei saisi vähentää huoltoseisokin aikana syntyviä huoltokustannuksia tuloksestaan, vaan olisi parempi, että kasvaneet verotulot ohjautuisivat viereisen sairaalaan pannuhuoneen korjaukseen.

Kekomäelle ongelma on sairauksien hoito työterveyshuollossa. Työterveyslääkäri on yleislääkäri, jolla on osaamista ammattitaudeista ja niiden ehkäisystä sekä työkyvyn tukemisesta. Jos hänen vastaanotolleen tulee pari kuukautta aiemmin aivoinfarktiin sairastunut työntekijä työhönpaluun arvioon, hänen ei jatkossa pitäisi tehdä yleislääkärin perusosaamiseen liittyvää arviota siitä, onko verenpaine hyvällä tasolla ja ovatko aloitettuun verenpaine-, sokeri- ja kolesterolilääkitykseen liittyvät veriarvot kunnossa, ja tehdä asiaankuuluvat muutokset.

Toisessa tapauksessa työntekijällä voi olla uupumiseen liittyvää väsymysoireilua ja toistuvaa työkyvyttömyyttä. Vaikka syy löytyy yleensä aivan muualta, hyvään hoitoon kuuluu usein myös fyysisten sairauksien sulkeminen pois. Tämä ei jatkossa onnistuisi työterveyshuollossa. Työterveyslääkäri ei voisi aloittaa kuntoutusta tukevaa tarpeellista lääkitystä, koska se olisi sairauden hoitoa.

Jos sairauksien hoitoa ei olisi työterveyshuollossa, työterveyslääkäri hoitaisi ainoastaan lausunto- ja työterveysneuvotteluasioita sairauksiin liittyen. Työntekijä joutuisi sairauteen liittyvissä asioissa menemään erikseen yleislääkärille terveyskeskukseen. Se olisi resurssien tuhlausta, koska asia olisi hoitunut muutenkin.

Kahdessa paikassa hoitaminen aiheuttaa viivettä ja kustannuksia, ja erityisesti siihen liittyvä sairauspoissaolokustannusten kasvu on moninkertainen kulu yhteiskunnalle sairauden hoidon kustannuksiin verrattuna. Integraatio soteen olisikin disintegraatiota toimivasta kokonaisuudesta. Jos taas olisi tarkoitus integroida koko työterveyshuolto soteen, en usko ainakaan tehokkuuden kasvuun enkä kokonaiskustannusten laskuun.

Minusta useimmissa tapauksissa tavallisten sairauksien hoitaminen osana työkyvyn tukemista on varsinaista työterveystoimintaa, jonka verovähennysoikeuteen yritysten osalta ei tulisi puuttua.

Olli-Matti Mykkänen

yleislääkäri

työterveyshuollon erikoislääkäri vuodesta 2022, Espoo

