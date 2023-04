Vilkaisen kelloa: on mennyt kolme tuntia siitä, kun Kela-taksin piti tulla hakemaan asiakas.

Kuljen hammashoitolan käytävää ties monennenko kerran. Edelleen sama vanha herra istuu odotustilassa. Vilkaisen seinäkelloa: nyt on mennyt noin kolme tuntia siitä, kun Kela-taksin piti tulla hakemaan hänet. No, tällä kertaa hänet lopulta haettiin. Mutta kaksi seuraavaa kyytikertaa menivätkin sitten enemmän pieleen. Tunnin hoitoaika – pidempi aika siksi, että tehtäisiin enemmän kerralla, koska oli todettu aiemminkin tämä taksiongelma – hammaslääkärille jäi toteutumatta kahdesti, koska hiukan ennen kuin taksin piti saapua, potilaalle oli tullut tekstiviesti, että autoa ei saadakaan.

Potilas soittaa hoitolaan ja pahoittelee tapahtunutta. Vastaan, ettei todellakaan ole hänen vikansa ja näin ollen ei tietenkään laskuteta käyttämättä jääneestä ajasta. Kysyn, pystyykö hän reklamoimaan palveluntuottajalle. Ei pysty eikä jaksa. Joten Kelan suunnittelijan Otto Talvitien (HS Mielipide 26.3.) toive siitä, että asiakas antaa palautteen suoraan palveluntuottajalle, ei useassa tapauksessa onnistu.

Antamani esimerkki on vain yksi kokemistani vastaavista tilanteista. Korvaavan kuljetuksen järjestämisvelvollisuudesta asiakkailla joko ei ole tietoa tai sitten he eivät osaa tai jaksa edistää asiaa. Työpaikkani on pieni yksikkö pienessä Uudenmaan kunnassa. Täälläpäin julkisia liikennevälineitä ei ole käytössä, joten valitettavasti usein ollaan Kela-kuljetuksen varassa.

Huolestunut hammashoitaja

Julkaisemme kirjoituksen

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

