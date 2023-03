Toivon lisää istuimia Helsingin ydinkeskustaan ja kauppakeskuksiin.

Mielipidesivulla (HS 26.3.) toivottiin lisää penkkejä luontopolkujen varsille ja liikennelaitoksen pysäkeille. Olen tästä aivan samaa mieltä. Lisäksi toivon, että istumia olisi käytössä myös Helsingin ydinkeskustassa ja kauppakeskuksissa.

Esimerkiksi Rautatientorille on helppo tulla julkisilla, mutta kaupoissa on aika tuskaista kierrellä pitempään, koska ei ole mitään mahdollisuutta istua alas ja levähtää. Huonoselkäisten ja -jalkaisten aika tehdä ostoksia kutistuu väkisinkin lyhyeen. On pakko lähteä kotiin, kun ei enää jaksa olla jalkeilla. Pieni lepohetki penkillä auttaisi suuresti.

Helena Valtia

Helsinki

