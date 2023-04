Asumistuki on ehdottomasti mainettaan parempi tukimuoto

Asumistuki turvaa asumista tehokkaasti.

Asumistuki näyttäytyi vaalien alla osalle puolueista houkuttelevalta säästökohteelta. Viime vuonna asumistukia maksettiin 2,3 miljardia euroa, joka on merkittävä summa valtion budjetin kokoluokassa. Asumistuen leikkaamisen vaikutuksista niille, jotka eivät selviä asumismenoistaan itse, ei juuri ole puhuttu.

Asumistuki on sosiaalitukena harvinaisen toimiva – ja ehdottomasti mainettaan parempi. Se kohdistuu erittäin hyvin niille, jotka tarvitsevat tukea eniten. Asumistuella turvataan köyhimpien suomalaisten asumista. Valtaosa asumistuen saajista elää köyhyysrajan alapuolella. Leikkausten kohdistaminen tähän ryhmään ei sovi hyvinvointivaltion työkalupakkiin.

Elinkustannusten viimeaikainen nousu vaikeuttaa erityisesti pienituloisten arjessa pärjäämistä. Asumiseen liittyvät menot ovat suurin kustannuserä pienituloisille. Merkkejä kotitalouksien tilanteiden kriisiytymisestä on jo nähtävillä. Köyhyysrajalle ajautuneiden ihmisten määrä on kasvanut, ja viime vuonna ulosottolaitoksen tilastoimat häädöt kasvoivat noin 13 prosentilla. Lähes aina häätöjen taustalla on asukkaalle kertynyt vuokravelka.

Vakaa ja turvallinen asuminen omassa kodissa on perusoikeus. Se luo pohjan myös vakaalle yhteiskunnalle. Asunnottomuuden väheneminen Suomessa on perustunut määrätietoiselle asunnottomuustyölle, mutta myös toimivalle turvaverkolle ja tarvittavalle sosiaaliturvalle.

Asumistuki on asumisen turvaverkon olennainen osa. Sen heikentämisellä olisi laajat inhimilliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset.

Teija Ojankoski

toimitusjohtaja, Y-säätiö

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.