Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat ovat valmistelleet yhteiset tavoitteet seuraavan hallituksen ohjelmaan. Mukana ovat Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo ja Etelä-Savo.

Maakunnat tarjoavat korkeatasoiseen tutkimukseen ja koulutukseen perustuvaa uutta teknologiaa, tuotteita ja palveluja koko maailmalle. On varmistettava, että tämä osaaminen ja potentiaali tunnistetaan ja niitä hyödynnetään. Vastakkainasettelun sijaan Suomen sisäisessä keskustelussa tarvitaan sekä tietoa että siihen perustuvaa ymmärrystä koko maan kehittämiseksi.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on vaikuttanut kielteisesti erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa aluetalouteen, liikenteeseen, logistiikkaan ja matkailuun. Tämän vuoksi Suomen pitkä EU-ulkoraja on huomioitava Suomen hallituksen EU-tavoitteissa. Elinvoimainen raja-alue on olennainen osa tehokasta turvallisuuspolitiikkaa.

Itä- ja Pohjois-Suomessa erityisesti perusväylänpidon tason nostaminen varmistaa raaka-aineiden kuljetukset ja harvaan asuttujen alueiden huoltovarmuuden.

Suomen EU:lta saama aluekehitysrahoitus perustuu maan itä- ja pohjoisosien harvaan asutukseen. Tätä Suomen EU-liittymissopimukseen kirjattua kriteeriä ei tule tässä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa kyseenalaistaa eikä muuttaa kansallisilla päätöksillä. Suomen tulee lisäksi pitää kiinni pohjoisten harvaan asuttujen alueiden (NSPA) erityistuen tasosta.

Itä- ja Pohjois-Suomessa metsällä on poikkeuksellisen suuri merkitys. Metsän kattavuus on 77 prosenttia koko Suomen metsistä ja hakkuiden määrä 44 prosenttia (2021). Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnille metsäsektorilla on aluetaloudellisesti huomattavasti muuta maata suurempi merkitys.

Seuraavan hallituksen on huolehdittava, että metsäpoliittinen päätös- ja ohjausvalta säilyy jäsenmailla. Jokaisen jäsenmaan metsien erilaiset olosuhteet on tunnistettava ja kunkin jäsenmaan kansallista osaamista on hyödynnettävä.

Itä- ja Pohjois-Suomen elinvoima, saavutettavuus ja huoltovarmuus ja ennen kaikkea asuttu itäraja turvaavat parhaiten koko Suomea.

Pentti Mäkinen

Etelä-Savon maakuntajohtaja

Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukuntien puheenjohtajamaakunta

