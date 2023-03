Politiikan liioitteleva puhe johtuu sen tarkoitushakuisuudesta, jossa tavoitteena on kiinnittää huomiota kilpailijoiden virheisiin ja omaan kykyyn hoitaa asioita paremmin.

Meneillään olevassa vaalien kampanjoinnissa on keskeisesti ollut esillä valtion velkaantuneisuus. Oppositiopuolueet ovat erityisesti ottaneet taloudentilan vaaliteemakseen. Velkaantuminen on jatkunut lyhytaikaisin poikkeuksin useita vuosikymmeniä. Ukrainan sota seurannaisilmiöineen aiheutti velkamäärän huomattavaa kasvua.

Ministeriöiden virkamiehet ovat jo asemansa takia varoitelleet velan kasvusta. Pahimmillaan velkamäärän kasvu voi nopeutua.

Taloustieteen professorit esittivät mielipiteenään, että vaalikampanjan aikana on esitetty hysteeristä ja harhaanjohtavaa tietoa Suomen velkaantuneisuudesta. Politiikan liioitteleva puhe johtuu sen tarkoitushakuisuudesta, jossa tavoitteena on kiinnittää huomiota kilpailijoiden virheisiin ja toiseksi omaan kykyyn hoitaa asioita paremmin.

Poliitikkojen puheista saa käsityksen, että elämme vakavassa kriisissä. Suomen luottoluokitus on kuitenkin AA+ eli toiseksi paras mahdollinen. Suomella on siis luottamusta herättävä taloudenhoitajan maine. Arvostettu taloustieteilijä Sixten Korkman on todennut, että velkapuheissa on ollut kuultavissa oikeiston pelottelun retoriikkaa (HS 22.3.).

Vaikka Suomen velka on kasvanut ja kasvaa huolestuttavasti, velka on Euroopan keskitasoa. Lisävaroituksena velasta on esitetty korkomenojen kasvu inflaation mukana. Tällä hetkellä inflaatio myös syö tehokkaasti velkojen reaaliarvoja.

Vaalipuheeksi ei ole päässyt uutinen, että maassa on lähes 900 000 köyhyys- ja syrjäytymisriskissä olevaa kansalaista. Tästä järkyttävästä tosiasiasta en ole huomannut esitetyn mielipiteitä. Ehkä se johtuu siitä, että tämä osa kansasta ei usko ja luota politiikkaan vaan pääosin jättää äänestämättä. Leikkaukset tulevat kohdistumaan heihin kaikkein kipeimmin.

Lohdullinen uutinen oli kuitenkin, että me suomalaiset olemme maailman onnellisin kansa. Tutkimuksessa on otettu huomioon elinolosuhteet, eivätkä ne siis huonoja lopulta olekaan.

Seppo Raatikainen

tekniikan tohtori, Kajaani

