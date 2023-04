Sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet tulevat yrityksille kalliiksi. Niitä halutaan välttää.

Työterveyshuoltojärjestelmää ja sen epätasa-arvoisuutta on näkyvästi kritisoitu mediassa viime aikoina. Järjestelmän voi toki nähdä epäreiluna, mutta sitä kritisoidaan myös erikoisilla argumenteilla.

Työterveyshuollon kustantavat pääasiassa työnantajat ja työntekijät, vaikka rahat kierrätetäänkin Kelan kautta. Usein toistuu kuitenkin väite, että me kaikki maksamme työterveyshuollosta, koska nämä kulut yritykset voivat vähentää verotuksessa. Jos työterveyshuoltokulujen verovähennysoikeuden myötä veronmaksajien katsotaan olevan työterveyshuollon todellinen kustantaja, samalla logiikalla voidaan väittää veronmaksajien maksavan yritysten muutkin hankinnat. Myös esimerkiksi toimitilojen vuokrat, koulutuskulut ja sähkölaskut ovat vähennettävissä.

Työterveyshuolto ei ole harvoille ja valituille rajattu julkinen palvelu, vaan yritysten investointi omaan henkilöstöön, yritysten tärkeimpään resurssiin. Tavallisen työntekijän kannalta järjestelmästä tekee kohtuullisen tasapuolisen se, että kyseinen investointi on pakko tehdä. Siitä huolimatta yritykset tarjoavat usein henkilöstölleen vielä huomattavasti laajempaa työterveyshuoltoa kuin mitä laki vaatii. Sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet tulevat yrityksille kalliiksi. Niitä halutaan välttää. Lisäksi kattavat työterveyspalvelut sitouttavat henkilöstöä ja toimivat kilpailuetuna rekrytointimarkkinoilla.

Inhimillisestä näkökulmasta voidaan toki nähdä hyvinkin epäreiluna se, että osa ihmisistä saa enemmän ja parempaa hoitoa kuin toiset. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että työterveyshuollon kontolle väännetään periaatteellisia ongelmia, joiden juuret ovat työterveyshuoltoa syvemmällä.

Itse ydinkysymys taitaa olla se, hyväksymmekö me yhteiskuntana sen, että yksityiset toimijat saavat myydä terveyspalveluita. Jos hyväksymme, niin on selvää, että kyseisiä palveluita käyttävät enemmän hyväosaiset. Samalla tavalla hyväosaisilla on enemmän valinnanvaraa muun muassa ruokaostosten, asumisen ja harrastusten suhteen. Resurssien tasaista jakautumista ei markkinataloudessa tapahdu.

Jos yksityisten terveyspalveluiden myynti kuitenkin on sallittua, on erikoista valittaa siitä, että niitä ostetaan. Erityisen hämmentävää se on siitä näkökulmasta, että se säästää julkisia varoja. Haluammeko todella romuttaa järjestelmän, jossa yksityiset toimijat rahoittavat vuosittain valtavilla summilla suomalaisten terveydenhuoltoa? Vai onko ajatuksena se, että yrityksiltä edelleen kerättäisiin rahat, mutta vastineeksi yritysten työntekijät jonottaisivat terveysasemalla muiden mukana, koska ”se on reilua”?

Artturi Aho

työterveyspsykologi, yrittäjä, Helsinki

