Iltalehti toteaa, että työmarkkinajärjestöjen Suomen suunta -hankkeen loppuraportissa Suomea pidetään mahdollisuuksiinsa nähden alisuorittajana.

”Kotimaisen työvoiman osalta työryhmän havainnot ovat kylmää luettavaa. Aivan liian suuri osa työikäisistä suomalaisista ei käy töissä.”

”Työllisyysasteen noususta huolimatta laaja työttömyys – joka muodostuu työttömistä ja erilaisissa työllistämistoimenpiteissä olevista – on erittäin korkea. Laaja työttömyys oli työ- ja elinkeinoministeriön mukaan 372 100 henkeä helmikuussa.”

”Työvoiman ulkopuolella on arviolta noin 140 000 henkeä. Tämä ryhmä koostuu ihmisistä, jotka eivät hae eivätkä tee töitä, eivätkä ole koulutuksessa tai harjoittelussa. Työkyvyttömyyseläkkeellä on myös runsaasti ihmisiä, yhteensä 130 000 henkeä. Näistä kolmesta ryhmästä muodostuu valtaisa 642 100 hengen joukko, joka elää yhteiskunnan tukien varassa.”

”Samaan aikaan kun työttömiä on paljon, työnantajista noin 75 prosenttia kokee ongelmia työvoiman saatavuudessa.”

”On selvää, että työttömyyden purkaminen vaatii monia toimia, sekä ’kovia’ että ’pehmeitä’.”

Savon Sanomat kommentoi Suomen velkatilannetta.

”Taloustieteilijöiden suunnalta on tullut viime päivinä viestejä, joiden mukaan Suomen julkisen velan määrällä ja sen kasvulla pelotellaan vaalien alla. – – Taloustieteilijät ovat oikeassa sanoessaan, ettei julkisyhteisöjen velan kanssa ole välitön hätä. Siinäkin taloustieteilijät ovat oikeassa, kun he sanovat, että valtionvelkaa ei pidä verrata suoraan esimerkiksi kotitalouden asuntolainaan. Totta sekin, että ongelmien ratkaisun siirto on aito pulma.”

”Suomen väestö ikääntyy nopeasti ja muita EU-maita nopeammin. Syntyvyyden lasku ei näytä edelleenkään päättyneen, sillä tammi–helmikuussa Suomessa syntyi lapsia yhdeksän prosenttia vähemmän kuin samaan aikaan vuosi sitten. Huoltosuhde siis heikkenee, hyvinvoinnin maksajat vähenevät.”

”Julkista taloutta on vahvistettava mahdollisimman nopeasti, vaikka ei ole välitön hätä, koska huoltosuhdeongelman iskiessä täydellä voimallaan sopeutuksen vaihtoehdot ovat paljon vähäisemmät ja kipeämmät.”

Kauppalehden mukaan velkataso ei aiheuttaisi niin suurta huolta, ellei taloudessa olisi vakavia rakenteellisia ongelmia ja kestävyysvajetta.

”Näkymä on nyt se, että julkisen talouden tulot eivät riitä kattamaan menoja. Jatkuva velaksi eläminen sotii monen suomalaisen periaatteita vastaan.”